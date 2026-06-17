«No le importan los récords»: Rodrigo De Paul elogia la generosidad de Lionel Messi tras su tripleta en el Mundial

Tras un gran inicio en el Mundial, Argentina mostró su potencia. De Paul elogió a Messi, quien marcó tres goles en la victoria 3-0 ante Argelia.

Con 38 años, el astro igualó el récord de Miroslav Klose, con 16 goles en Copas América. Durante 80 minutos mostró una clase magistral: 57 toques, cuatro tiros a puerta, 81 % de acierto en pases y dos asistencias clave.

Además, registró un 81 % de precisión en los pases y dio dos pases clave. Su compañero destacó que, pese a estas cifras, el ocho veces ganador del Balón de Oro mantiene los pies en la tierra.