El mundo del fútbol se quedó conmocionado cuando el legendario delantero decidió abandonar la concentración de Brasil el 30 de septiembre, justo antes de un crucial partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. El veterano atacante, que ha marcado la cifra récord de 146 goles con su selección, se sintió obligado a marcharse después de acusar a Jorge Jesus de no respetar acuerdos concretos sobre sus minutos de juego durante un reciente partido contra Noruega.

En declaraciones al medio portugués TV 7 Dias, su madre, Aveiro, admitió que toda la situación ha sido increíblemente difícil de asimilar para la familia. «Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haberse ido por la puerta de delante, pero en lugar de eso salió por la puerta de atrás», dijo Aveiro. A pesar de su evidente dolor, trató de mirar al futuro y añadió: «Pero está bien, Dios se encargará de ello. Lloré un poco. También es bueno soltarlo. Ahora debemos seguir adelante».