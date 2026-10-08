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«¡No le están valorando!»: la madre de Cristiano Ronaldo cuestiona el trato al legendario futbolista portugués tras la disputa con Jorge Jesus
Aveiro revela su dolor por la eliminación de Portugal
El mundo del fútbol se quedó conmocionado cuando el legendario delantero decidió abandonar la concentración de Brasil el 30 de septiembre, justo antes de un crucial partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. El veterano atacante, que ha marcado la cifra récord de 146 goles con su selección, se sintió obligado a marcharse después de acusar a Jorge Jesus de no respetar acuerdos concretos sobre sus minutos de juego durante un reciente partido contra Noruega.
En declaraciones al medio portugués TV 7 Dias, su madre, Aveiro, admitió que toda la situación ha sido increíblemente difícil de asimilar para la familia. «Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haberse ido por la puerta de delante, pero en lugar de eso salió por la puerta de atrás», dijo Aveiro. A pesar de su evidente dolor, trató de mirar al futuro y añadió: «Pero está bien, Dios se encargará de ello. Lloré un poco. También es bueno soltarlo. Ahora debemos seguir adelante».
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La madre de Ronaldo defiende al héroe de Portugal
La ruptura comenzó durante una victoria por 2-1 sobre Noruega en Oslo, en la que la exestrella del Manchester United y del Real Madrid se quedó en el banquillo sin jugar. Se le había indicado que calentara durante toda la segunda parte, pero nunca llegó a entrar en el partido, lo que provocó una sensación de traición que finalmente desembocó en su decisión de abandonar la concentración.
Aveiro se mantiene firme en su creencia de que su hijo se ha ganado más respeto del que está recibiendo actualmente por parte del entorno de la selección nacional y del público en general en su país, al afirmar que siempre ha sido el héroe de Portugal. «Siempre ha sido el héroe de Portugal. No le están valorando como deberían», dijo Aveiro.
Ronaldo rompe su silencio sobre las promesas incumplidas
Tras su salida, el cinco veces ganador del Balón de Oro emitió un extenso comunicado para aclarar su postura y abordar la fricción con Jesus. En el mensaje, detalló cómo inicialmente había aceptado seguir con la selección nacional después del Mundial de 2026 a petición del presidente de la FPF.
Afirmó que se había establecido un plan específico para gestionar su estado físico, que incluía que jugara los primeros y los últimos partidos de la ventana, con sustituciones regulares. Sin embargo, alegó que el entrenador se desvió de ese plan casi de inmediato al pedirle que jugara en Noruega, solo para dejarle en el banquillo después de un largo calentamiento. "Llevaba calentando desde el descanso. Vi pasar los minutos y nunca me llamaron. El entrenador no había cumplido su palabra", explicó el delantero en su explosivo comunicado en el que explicaba su salida.
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En busca de respeto y de un posible regreso
A pesar de la fricción actual, la puerta no se ha cerrado de forma permanente a un regreso a la selección nacional. El delantero de Al-Nassr expresó sus más sinceras disculpas a sus compañeros y al público portugués por la forma en que se marchó, y admitió que la responsabilidad de su salida fue enteramente suya.
Subrayó que, si se mantiene en buena forma física y sigue rindiendo a nivel de club, tiene intención de ponerse a disposición para ser seleccionado una vez haya cumplido cualquier posible suspensión. Su madre sigue siendo su defensora más firme e insiste en que sigue siendo una figura esencial para el país.
«Hey, mamá, no te estreses, lo revelaré todo una vez que todos volvamos a estar juntos», le dijo supuestamente a su madre durante una llamada telefónica, según relató ella en su entrevista.
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