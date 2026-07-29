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Thomas Hindle

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«No le corresponde a la FIFA venderlo»: la jugada de poder de Gianni Infantino con 20.000 millones de dólares en torno al Mundial pone en venta el alma del fútbol y hace que resistirse salga demasiado caro

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La decisión de Gianni Infantino de vender participaciones de los derechos comerciales de la FIFA forma parte de una tendencia desalentadora que está despojando al deporte profesional de su alma.

A principios de esta semana, Gianni Infantino se enfadó un poco.

En una publicación de Instagram de 15 diapositivas, el presidente de la FIFA respondió a todas las críticas al Mundial de 2026. Era, en la práctica, una lista de todos sus logros, acompañada, de forma deliberada, de contraargumentos a todas y cada una de las quejas previas al torneo. Parecía una vuelta de honor de un presidente de la FIFA que sabía que prácticamente había clavado el aterrizaje con un Mundial en Norteamérica.

Pero también fue, en cierto modo, una ruptura con su personaje habitual. Infantino siempre ha sido frío, tranquilo y sereno. Predica, no discute. Explica, no se defiende. Se sube a los escenarios, calvo, con traje entallado y deportivas blancas relucientes, y se desliza hacia su jerga de charla TED y LinkedIn: «Esto es lo que el sportswashing me enseñó sobre las ventas B2B» (o algo así).

Esa publicación, sin embargo, pareció revelar algo más: un presidente indignado y arrogante, ansioso por acaparar su parte de protagonismo. Ahora, Infantino ha ido un paso más allá. Su plan para crear una empresa independiente para las principales competiciones de la FIFA y luego «vender» participaciones a inversores privados ha provocado indignación entre aficionados, clubes y federaciones de fútbol por igual. Para sus críticos, Infantino va ahora a por el alma del fútbol.

Sin embargo, el plan de Infantino no debería sorprender en absoluto, ni por el hombre ni por la organización.

Sí, esto es un ataque. Sí, esto es artificial. Sí, esto es alarmante. Pero el plan de Infantino también es indicativo de una tendencia más amplia en el deporte que lleva años gestándose. El alma de todo esto prácticamente ya no existe. Infantino y la FIFA solo están tratando de asestar el golpe de gracia final.

  • gianni infantinogetty

    La FIFA mueve ficha

    Primero, el panorama.

    En línea con la mayor parte de la actividad de la FIFA en estos tiempos, todo esto se remonta al dinero. El organismo rector del fútbol ganó dinero con la Copa del Mundo, mucho dinero. Se espera que la FIFA genere alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos a lo largo de su ciclo 2023-26, casi el doble del total de los cuatro años anteriores. Todo en la antesala del torneo parecía orientado a maximizar el beneficio: la venta de entradas, los anuncios para las pausas de hidratación, acuerdos de hospitality de alto perfil, la celebración del inmensamente controvertido Mundial de Clubes como una angustiosa prueba de concepto. Este deporte tiene un inmenso potencial de beneficio. La FIFA no es estúpida, siempre lo ha sabido. Pero ahora está moviendo ficha.

    Y esa tendencia ha continuado aquí con el plan de Infantino. El martes por la mañana se informó por primera vez de que Infantino, sin informar a ninguna de las grandes federaciones del fútbol, había ideado un plan para beneficiarse enormemente de los cuantiosos ingresos que generan las competiciones insignia de la FIFA. Planea crear una nueva empresa, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que consolide las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA, incluidos los derechos de retransmisión, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias y la organización de eventos. Según se informa, la FIFA calcula que FFE tendrá un valor de alrededor de 20.000 millones de dólares. Mantendrá la participación mayoritaria, mientras que la FIFA afirma que conservará el control exclusivo de la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones normativas y deportivas.

    La parte preocupante es lo que ocurre después. La FIFA planea recaudar hasta 4.200 millones de dólares vendiendo participaciones minoritarias, sin control, que sumen hasta el 20 por ciento de FFE. Si el plan se aprueba, cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA podría acceder a hasta 20 millones de dólares de financiación inmediata, además de otros 20 millones de dólares en fondos de desarrollo de FIFA Forward durante el ciclo 2027-30. Eso forma parte de un paquete valorado en más de 10.000 millones de dólares hasta 2038. Los inversores privados, sin duda, tendrán un interés directo en el rendimiento comercial de las principales competiciones de la FIFA, y en cuándo se juegan. La FIFA, sin embargo, insiste en que mantendrá el control de todas las decisiones futbolísticas. Ah, y según se informa, las federaciones de fútbol tienen hasta el 19 de septiembre para dar su visto bueno; de lo contrario, recibirán un paquete de financiación menor, valorado, según se informa, en alrededor de 10 millones de dólares durante el próximo ciclo. La FIFA necesita el apoyo de al menos 106 asociaciones, además de la aprobación del Consejo de la FIFA, para remodelar el panorama del fútbol mundial.

    ¿Ha quedado claro? Bien.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    «No le corresponde a la FIFA venderlo»

    La indignación fue inmediata. La UEFA publicó un duro comunicado condenando la propuesta incluso antes de que la FIFA pudiera anunciarla oficialmente.

    «Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma extremadamente en serio. También debería hacerlo cada federación nacional de fútbol. También debería hacerlo cada parte interesada: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos los que se preocupan por el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente con una transparencia nula sobre quién obtiene beneficios económicos. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. La FIFA no tiene derecho a venderlo», señaló.

    Después de eso, salió a la luz que la FIFA básicamente está intentando sacar esto adelante lo más rápido posible. Ofreció un pago único de hasta 20 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2027, junto con hasta 20 millones de dólares en financiación para el desarrollo de FIFA Forward durante el ciclo 2027-30. La UEFA respondió con otro comunicado airado.

    «La UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el juego de la manera correcta».

    Vale la pena admitir, a estas alturas, que resulta curioso que ahora la UEFA sea la parte buena después de ampliar y comercializar repetidamente la Champions League. Pero la Superliga no fue cosa suya: la UEFA se opuso desde el principio.

    La FA inglesa, la Federación Alemana y numerosos grupos de aficionados han condenado la medida o han expresado una seria preocupación. El expresidente de la FIFA Sepp Blatter, que dista mucho de ser un brillante ejemplo de hombre con brújula moral, dijo en redes sociales que «nadie tiene derecho a vender nuestro juego». Puede que Blatter sea un mensajero profundamente desacreditado, pero al menos ama el fútbol.

    Sin embargo, quizá no sorprenda que la reacción en otros lugares haya sido algo dispar. El presidente de la Federación Checa, David Trunda, respaldó públicamente la idea, aunque no se espera que la federación debata formalmente su postura hasta agosto. La CONCACAF, de la que, cabe destacar, U.S. Soccer es miembro, expresó su preocupación por la falta de transparencia y pidió a la FIFA que practique una «buena gobernanza». No obstante, no condenó el plan de forma rotunda. La Confederación Asiática de Fútbol adoptó un tono similar.

  • InfantinoGetty Images

    La tormenta que se avecina

    Aun así, esto lleva tiempo gestándose.

    La Superliga europea es un buen ejemplo, aunque a menor escala. En 2021, 12 clubes de Inglaterra, España e Italia anunciaron planes para crear una competición escindida de 20 equipos que incluiría a 15 miembros permanentes y permitiría que los clubes más destacados se enfrentaran entre sí con mayor regularidad. Sus intereses eran en gran medida comerciales, con enormes derechos de retransmisión, sin duda, sobre la mesa si eran capaces de ofrecer partidos de alto nivel semana tras semana. JPMorgan, que gestiona el dinero de FFE, actuó como financiador del proyecto, comprometiendo 3,25 mil millones de euros para ponerlo en marcha. La liga fue abortada tras protestas masivas de aficionados, ligas y federaciones de fútbol por igual. Eso fue una señal de advertencia que, visto con perspectiva, debería haberse tomado más en serio.

    Infantino ya lo había intentado antes. En 2018, defendió una oferta de 25.000 millones de dólares respaldada por la japonesa SoftBank para financiar nuevas competiciones, incluido un Mundial de Clubes masculino ampliado. La UEFA se resistió, pero el terreno ya estaba abonado. Infantino acabó consiguiendo su torneo, con Estados Unidos como anfitrión único, aunque el acuerdo de retransmisión no se materializó como se pretendía en un principio. La FIFA mantuvo conversaciones sobre un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Apple TV+, según se informó, pero las negociaciones se vinieron abajo, mientras que, al parecer, Fox Sports y NBC rechazaron pujar. DAZN acabó pagando aproximadamente la misma suma. Después llegó otro acuerdo notable de 1.000 millones de dólares: SURJ Sports Investment, una filial del fondo soberano saudí, adquirió aproximadamente el 10 por ciento de DAZN. Arabia Saudí, por supuesto, albergará el Mundial de 2034.

    Luego está la extraordinariamente estrecha relación de Infantino con el presidente Donald Trump. Asistió a la investidura de Trump antes de entregarle el nuevo Premio de la Paz de la FIFA en el sorteo del Mundial de 2026 por sus supuestos esfuerzos para promover la paz. Trump, a su vez, supuestamente ha sugerido a Infantino como candidato a, sí, esto es cierto, secretario general de las Naciones Unidas. En ese contexto, resulta destacable que Thrive Eternal, liderado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, encabece el grupo de inversores propuesto para FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Parte de una tendencia más amplia

    Todo esto resulta, por decirlo suavemente, bastante turbio. Pero la realidad es que simplemente forma parte de una tendencia más amplia en el deporte.

    La NBA anunció en 2025 que estaba explorando una liga europea, que ahora prevé lanzar en el otoño de 2027. Más de 20 grupos presentaron ofertas para unirse a la liga a finales de junio. Algunas, en grandes mercados, superaron los 1.000 millones de dólares, por encima de la valoración de la mitad de la Premier League inglesa. Los informes sugieren que NBA Europe será un competidor directo de la Euroliga, una estructura de baloncesto ya de alto nivel que envía regularmente a algunos de sus mejores jugadores a Estados Unidos. Según se informa, la NBA planea distribuir alrededor de 10.000 millones de dólares por todo el ecosistema del baloncesto europeo durante la primera década de la liga. La FIBA ha respaldado el proyecto.

    La International Series de la NFL se ha expandido más allá de Londres, con nueve partidos programados en siete ciudades de siete países en 2026. En el apartado comercial, el Global Markets Program de la NFL permite a los equipos negociar derechos de marketing en países concretos para «aumentar el reconocimiento de la marca». Los 32 equipos participan, con derechos repartidos en 22 mercados internacionales.

    Incluso el panorama del fútbol americano universitario está cambiando en EE. UU. El capital privado ya ha entrado en el deporte de la NCAA. La Universidad de Utah se asoció con Otro Capital el pasado diciembre, creando una empresa con ánimo de lucro para gestionar las operaciones comerciales vinculadas a su programa deportivo. Utah mantiene el control, mientras que Otro posee una participación minoritaria. La Big 12 ha acordado un pacto con RedBird Capital y Weatherford Capital que ofrece a las universidades una línea de crédito opcional de hasta 30 millones de dólares cada una. RedBird, además, también invierte en Paramount, algo que podría resultar útil cuando la conferencia tenga que renegociar los derechos de retransmisión en 2031.

    Hombres poderosos con traje han estado moviendo los hilos entre bastidores durante años. Infantino es simplemente otro más.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Por qué resistirse será inútil

    Sin embargo, quizá lo más desalentador aquí sea que el fútbol siempre se suponía que iba a ser el deporte capaz de sobreponerse a la codicia corporativa.

    La lucha contra la Superliga fue una buena prueba de que la organización colectiva podía ayudar a frenar la inversión externa. La ampliación de la Liga de Campeones de la UEFA, el éxito del Mundial de Clubes y el elogio general a un Mundial masculino de 48 selecciones fueron, sin duda, golpes para los tradicionalistas, pero siempre ha sobrevivido algo de la pureza de este deporte. Incluso la mera posibilidad de disputar partidos nacionales en suelo internacional daba cierto tipo de esperanza.

    Sin embargo, cuando estas cosas ocurren en la más alta esfera, resulta difícil ver cómo puede haber una reacción contra la marea creciente. La UEFA es aquí el mayor detractor y, desde luego, tiene cierto poder. Ya ha amenazado con boicotear competiciones con éxito en el pasado. También sigue existiendo el hecho de que Europa realmente es el centro del fútbol global.

    Según se informa, está considerando otro boicot, y también se contempla una reunión de emergencia. Pero, si se hacen las cuentas, la oposición podría no cuadrar. Cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA tiene un voto en el Congreso. ¿Cuántos de los 163 países que no participaron en el Mundial de 2026 rechazarían la perspectiva de recibir hasta 40 millones de dólares de financiación? Incluso selecciones clasificadas por primera vez, como Curaçao, Cabo Verde y Uzbekistán, pueden considerar ese dinero crucial para garantizar que 2026 no fuera algo puntual. La financiación propuesta reforzaría sin duda esos esfuerzos.

    Pedir entonces a la UEFA que “muestre algo de carácter” solo llega hasta cierto punto. Las federaciones más ricas pueden decir que no. Incluso pueden amenazar con un boicot. Pero hay demasiadas otras que pueden ganar demasiado como para seguir ese camino. Esa es la parte más siniestra: el plan puede parecer moralmente erróneo, pero rechazarlo podría resultar financieramente imposible. Infantino no necesita ganar el debate. Solo necesita hacer que decir no sea demasiado caro.