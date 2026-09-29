En Stick To United, el exseleccionador de Inglaterra abordó el debate en curso y dejó clara su postura. "He oído que Rio ha salido diciendo lo de conseguir otra medalla de la Premier League... Sinceramente, no me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League", admitió Rooney. "No creo que la merezcamos, no hicimos lo suficiente esa temporada para ganar la liga. Creo que teníamos seis o siete puntos de ventaja cuando quedaban cuatro o cinco partidos y lo dejamos escapar".

Rooney también mostró simpatía por la plantilla del City, al sugerir que probablemente no sabía nada de cualquier irregularidad fuera del campo. "He visto todo lo que ha salido en los últimos días y he escuchado a la gente, y me ponía en la piel de un jugador del Manchester City... son jugadores, están haciendo todo lo que pueden para intentar ganar el título de la Premier League y, en su cabeza, lo han conseguido", dijo. "Si esos jugadores no tienen constancia de lo que está pasando por encima de ellos, si eso me hubiera pasado a mí... estaría absolutamente devastado".

Concluyó reafirmando su postura sobre los premios concedidos a posteriori. "Puede que ocurra, puede que se las quiten [las medallas], pero yo no la querría [una medalla] porque no creo que como equipo la mereciéramos ese año porque, obviamente, no acabamos primeros", añadió Rooney. "Así que, cuando veo a compañeros diciendo: 'Quiero una medalla', yo estoy contento con las cinco que he ganado. No querría esta. ¿Deberían quitársela por lo que han hecho los propietarios? Sí, puede que sí, pero no me sentiría cómodo aceptándola".



