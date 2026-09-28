La afirmación del italiano de que jugó estando solo al 40 por ciento de su forma física está muy lejos de ser una exageración. Totti se fracturó el tobillo izquierdo en febrero de 2006, lo que requirió una operación de urgencia y una carrera contrarreloj desesperada para llegar a tiempo al verano.

A pesar de su evidente falta de ritmo de competición, fue titular en seis de los siete partidos de Italia. Terminó el torneo con un gol y cuatro asistencias, siendo el jugador con más asistencias. Ese dominio absoluto coincidía con sus propias sensaciones sobre su pico físico y técnico.

"Entre 2001 y 2008 me sentí realmente bien", señaló. "Era ‘vergonzoso’ lo fuerte que me sentía".