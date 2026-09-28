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¡No interesa! Los clubes de la Ligue 1 rechazan a Raheem Sterling mientras el exextremo de Inglaterra lucha por encontrar nuevo equipo
Descartado por un equipo francés en apuros
Han ofrecido a Sterling al Le Havre de la Ligue 1, pero el conjunto francés, que actualmente ocupa el último puesto de la tabla, ha decidido no seguir adelante con la operación. Se trata de un giro sorprendente para un jugador que en su día llegó a tener uno de los valores de mercado más altos del fútbol mundial y fue una pieza fija en la selección inglesa.
Según Foot Mercato, el club normando consideró que ya estaba suficientemente cubierto en las bandas y no vio al ex del Manchester City como una incorporación necesaria. Este rechazo no fue un caso aislado; un segundo equipo de la Ligue 1, cuya identidad no ha trascendido, también fue contactado por los representantes del jugador, solo para dar la misma respuesta negativa.
- AFP
Una carrera en caída libre
El camino de Sterling hacia la agencia libre ha estado marcado por una serie de etapas decepcionantes en las que no logró recuperar su mejor nivel. Después de un sonado traspaso del Manchester City al Chelsea en 2022, le costó encontrar regularidad en Stamford Bridge y finalmente perdió protagonismo bajo las órdenes de Pep Guardiola. Un posterior movimiento como cedido al norte de Londres le dio poco alivio, ya que Sterling disputó 28 partidos con el Arsenal, con solo un gol y cinco asistencias durante su etapa en el Emirates Stadium.
En enero de 2026, el Chelsea y Sterling alcanzaron un acuerdo mutuo para rescindir su contrato, lo que le permitió buscar un nuevo comienzo en otro lugar. En febrero se marchó brevemente a la Eredivisie para unirse al Feyenoord como agente libre, pero la experiencia neerlandesa resultó ser breve e improductiva.
Tras no lograr hacerse con un puesto fijo en el once en Róterdam, vuelve a buscar un proyecto que le permita relanzar su carrera, aunque la falta de interés de la Ligue 1 sugiere que las opciones son cada vez más limitadas para el cuatro veces campeón de la Premier League.
Los problemas legales se acumulan fuera del terreno de juego
A sus problemas profesionales se suman importantes desafíos legales derivados de un incidente en Inglaterra. Sterling se declaró recientemente culpable de conducción peligrosa y de la posesión de seis bombonas de óxido nitroso. Los cargos se derivan de un accidente de tráfico en el que, según se informó, su vehículo colisionó contra una barrera de seguridad de la autopista.
Aunque no hubo heridos entre las otras partes implicadas, el incidente ha empañado aún más su reputación y podría haber enfriado el interés de posibles clubes, recelosos de las distracciones que su situación fuera del campo podría llevar a su vestuario. Los detalles del caso son especialmente perjudiciales, ya que también admitió la posesión de óxido nitroso para inhalación indebida y no proporcionar una muestra para su análisis durante la investigación policial.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora a Sterling?
Las estadísticas dibujan un panorama sombrío de un jugador que no ve puerta en el fútbol de competición desde septiembre de 2024. Para un extremo que en su día destacó por su definición y su explosiva velocidad, la falta de producción es una importante señal de alarma para los ojeadores de toda Europa.
Las 320 apariciones en la Premier League y las 165 participaciones de gol que acumuló durante sus mejores años en el Liverpool y el Manchester City ahora parecen un recuerdo lejano mientras afronta la realidad de ser agente libre con poco más de 30 años.
A pesar de los desaires desde Francia, Sterling sigue decidido a encontrar un nuevo reto fuera de Inglaterra para alejarse del intenso escrutinio de la prensa británica y de sus problemas legales.
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