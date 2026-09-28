El camino de Sterling hacia la agencia libre ha estado marcado por una serie de etapas decepcionantes en las que no logró recuperar su mejor nivel. Después de un sonado traspaso del Manchester City al Chelsea en 2022, le costó encontrar regularidad en Stamford Bridge y finalmente perdió protagonismo bajo las órdenes de Pep Guardiola. Un posterior movimiento como cedido al norte de Londres le dio poco alivio, ya que Sterling disputó 28 partidos con el Arsenal, con solo un gol y cinco asistencias durante su etapa en el Emirates Stadium.

En enero de 2026, el Chelsea y Sterling alcanzaron un acuerdo mutuo para rescindir su contrato, lo que le permitió buscar un nuevo comienzo en otro lugar. En febrero se marchó brevemente a la Eredivisie para unirse al Feyenoord como agente libre, pero la experiencia neerlandesa resultó ser breve e improductiva.

Tras no lograr hacerse con un puesto fijo en el once en Róterdam, vuelve a buscar un proyecto que le permita relanzar su carrera, aunque la falta de interés de la Ligue 1 sugiere que las opciones son cada vez más limitadas para el cuatro veces campeón de la Premier League.