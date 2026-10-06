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«No idolatro a Lionel Messi»: el capitán de Benín, Steve Mounie, hace una sorprendente confesión antes del choque contra Argentina
Mounie hace una sincera confesión sobre Messi
El capitán de Benín, Mounie, realizó la sorprendente confesión de que no idolatra a Messi en la previa del duelo de la noche del martes en el Estadio Monumental. El delantero, de 32 años, viajó igualmente a Buenos Aires junto a sus compañeros pese a haber sido descartado por lesión. Su presencia al margen del terreno de juego supone un importante impulso anímico para la selección africana, que se prepara para medirse al subcampeón del Mundial 2026.
- AFP
El delantero rechaza la cultura de idolatrar al rival
El exdelantero del Huddersfield Town subrayó su enfoque con los pies en la tierra, al ver a las mayores estrellas del juego como iguales y no como figuras de admiración. En declaraciones al medio africano Mega Sports Media sobre el ocho veces ganador del Balón de Oro, Mounie afirmó con contundencia: "No idolatro a nadie, no idolatro a Lionel Messi".
Al profundizar en la filosofía que le ha guiado a lo largo de toda su carrera profesional, añadió: "Me apasiona el fútbol y me encanta ver jugar a buenos jugadores, observar lo increíblemente bien que juegan. Cuando jugué contra grandes jugadores, nunca pedí una camiseta".
Forward reconoce la legendaria contribución al fútbol
Negarse a poner a los rivales en un pedestal no ha mermado la admiración del delantero por la huella imborrable que el ganador del Mundial de 2022 ha dejado en este deporte. Reconociendo la importancia histórica de la despedida del martes en la capital, Mounie añadió: "He venido por eso: para ver lo que va a hacer. Él [Messi] debe disfrutar este momento como futbolista y como alguien que ha hecho tanto por el fútbol durante muchos años. Se merece un momento para disfrutarlo".
Cuando le preguntaron qué se puede esperar de Benín sobre el terreno de juego, insistió: "Somos un equipo muy disciplinado".
- AFP
El capitán apunta a la recuperación tras la visita
Durante su estancia en Buenos Aires, Mounie se tomó un tiempo para visitar la icónica La Bombonera y compartió fotos de su viaje en Instagram junto a un cántico de apoyo a Boca Juniors. El amistoso contra Argentina supone una valiosa prueba para la fortaleza de Benín antes de retomar su campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Para el propio capitán, el objetivo inmediato sigue siendo recuperarse de su lesión mientras busca volver a asentarse en el Augsburg alemán.
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