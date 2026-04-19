No hubo sorpresa: el Füchse Berlin ganó por segunda vez la Copa DHB

«Es increíble que lo hayamos conseguido este fin de semana», declaró Gidsel en la cadena ARD. «Ganar la copa para el club por primera vez en doce años me llena de orgullo y significa muchísimo para mí».

Gidsel, que conquistó su primer título en el templo del balonmano de Colonia, anotó nueve goles ante 19 750 espectadores en el Lanxess Arena. Sin embargo, el máximo anotador de la final más goleadora de la Copa fue su compatriota danés Lasse Andersson, con diez tantos. Tras un sprint intermedio antes del descanso, el favorito no dejó dudas en la segunda parte.

Tras el primer título de la historia del club y la final de la Liga de Campeones del año pasado, este éxito refuerza el palmarés del equipo de la capital, que además se embolsa un premio de 200 000 euros.

Para el BHC, que un día antes había eliminado al campeón de la Liga de Campeones, el SC Magdeburgo, en una semifinal resuelta en penaltis, el sueño de la sorpresa se esfumó en su primera final. Aun así, el equipo de Wuppertal y Solingen ya había escrito la gran historia del fin de semana al llegar a la final.

«Me acosté sobre las 2 a. m., pero no es excusa. Hoy vamos a tope», declaró Noah Beyer, autor del siete metros decisivo en semis, justo antes de la final en la ARD. «Estamos listos para repetir lo de ayer», añadió.