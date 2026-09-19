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Adhe Makayasa
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¡No hubo sitio para Mauro Icardi! Gennaro Gattuso explica por qué la Lazio rechazó la oportunidad de fichar al ex del Inter de Milán como agente libre

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M. Icardi
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Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio, ha explicado por qué el club romano decidió no fichar al delantero Mauro Icardi, agente libre, pese a haber mantenido conversaciones con el entorno del atacante argentino. El exreferente del Inter de Milán se encuentra actualmente sin equipo tras su salida veraniega del Galatasaray, pero el conjunto capitalino optó por respetar su actual línea ofensiva.

  • El club de la capital descarta al delantero

    El entorno de Icardi y la Lazio mantuvieron conversaciones por su traspaso este verano, y Sky Sport Italia informa de que las negociaciones se reanudaron la semana pasada. A pesar de estar disponible como agente libre después de rechazar una ampliación de contrato con el Galatasaray en julio de 2026, el delantero de 33 años no pondrá rumbo a Roma. Gattuso y la cúpula del club acabaron cerrando la puerta a la operación para priorizar las opciones ofensivas que ya tenían a su disposición.

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    El técnico italiano pone fin a las especulaciones

    En una rueda de prensa previa al partido de cara a su próximo compromiso de liga, el entrenador trató de zanjar los rumores que vinculaban a su equipo con el ex capitán del Inter.

    Al explicar su compromiso con los jugadores que el club incorporó durante el mercado, Gattuso dijo, vía Calciomercato.com: "Dejemos de una vez todo este lío de Icardi. Ha marcado 250 goles en su carrera y nadie cuestiona su valor. Tomamos nuestras decisiones; fichamos a [Andrea] Pinamonti y [Albert] Gudmundsson, y cuando das tu palabra a los jugadores, no puedes dar marcha atrás. Con todo el respeto para Icardi, lo he hablado con el presidente y el director, y lo correcto es seguir con lo que tenemos".

    El técnico señaló después que añadir otro atacante solo empeoraría una plantilla que ya está sobrecargada en varias demarcaciones: "Ahora mismo ya tenemos jugadores que tienen que quedarse fuera de los entrenamientos porque tenemos seis laterales. Cuando vuelva Marusic, dos de ellos tendrán que quedarse fuera, y eso no tiene buena pinta".

  • El legado turco se encuentra con la realidad

    La condición de agente libre de Icardi contrasta de forma tajante con su estatus icónico en el Galatasaray, donde levantó cuatro títulos de la Superliga turca y se marchó como el jugador extranjero con más goles en la historia del club. Sin embargo, ese brillante currículum y su contrastado registro de 121 goles en la Serie A no bastaron para alterar el compromiso de Gattuso con la armonía en el vestuario. Para el técnico de la Lazio, mantener la confianza en su actual plantilla tuvo claramente prioridad sobre dar cabida a un nombre ilustre que podía alterar la jerarquía interna.

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  • Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La racha de imbatibilidad se pone a prueba

    Tras un sólido inicio de temporada, con tres victorias y un empate en sus cuatro primeros partidos, la Lazio ha vuelto a centrar su atención en la competición doméstica. El equipo de Gattuso viaja al Stadio Penzo para medirse el sábado a un Venezia en apuros. Sumar los tres puntos a domicilio será clave para ampliar su racha de imbatibilidad y mantener a la Lazio plenamente en la pelea en la parte alta de la tabla de la Serie A.

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