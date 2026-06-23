«No hemos estado a la altura» - Kevin De Bruyne lamenta los «errores tontos» de Bélgica ante la amenaza de una desastrosa eliminación prematura del Mundial

Bélgica llegó al Mundial 2026 como favorita, pero el equipo de Rudi García suma dos empates seguidos ante Irán y Egipto. Su único gol, obra de un autogol de Mohamed Hany en el 1-1 contra los Faraones, refleja su falta de puntería.

Al analizar el decepcionante inicio, De Bruyne fue contundente sobre los fallos defensivos y las distracciones mentales que han lastrado al equipo. «Cometimos errores tontos y nos presionamos demasiado», admitió a la Gazzetta. «Ante Irán disparamos mucho y, claro, también tuvimos suerte con el fuera de juego de Taremi. Debemos encontrar equilibrio y evitar pensamientos negativos; tenemos que hablar para hallar la solución».



