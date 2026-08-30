En declaraciones a Sky Sports, Neville insistió en que el Manchester United debe priorizar de inmediato su defensa. El club ha gastado mucho este verano en centrocampistas como Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans, con un total de 155 millones de libras, pero ha descuidado su línea defensiva. Neville subrayó que este desequilibrio podría salirle caro a Carrick a lo largo de una campaña exigente.

«En un mundo perfecto, si le hubieras dicho a Michael Carrick: “¿Qué habrías hecho este verano?”, habría dicho: “Reconstruir el centro del campo, y reconstruiría la defensa”», explicó Neville. Reconoció la estrategia del club de reconstruirse paso a paso, pero advirtió de que descuidar la defensa es un riesgo enorme.