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«¡No hay una línea de cuatro atrás!» - Gary Neville advierte al Manchester United y a Michael Carrick sobre importantes carencias defensivas en el mercado de fichajes
Neville exige refuerzos defensivos
En declaraciones a Sky Sports, Neville insistió en que el Manchester United debe priorizar de inmediato su defensa. El club ha gastado mucho este verano en centrocampistas como Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans, con un total de 155 millones de libras, pero ha descuidado su línea defensiva. Neville subrayó que este desequilibrio podría salirle caro a Carrick a lo largo de una campaña exigente.
«En un mundo perfecto, si le hubieras dicho a Michael Carrick: “¿Qué habrías hecho este verano?”, habría dicho: “Reconstruir el centro del campo, y reconstruiría la defensa”», explicó Neville. Reconoció la estrategia del club de reconstruirse paso a paso, pero advirtió de que descuidar la defensa es un riesgo enorme.
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La falta de profundidad quedó al descubierto pronto
Las carencias de la plantilla actual quedaron en evidencia durante la decepcionante derrota en la jornada inaugural ante el recién ascendido Hull. Neville señaló que, aunque hay talento individual, al bloque le falta la profundidad necesaria para afrontar una temporada exigente, especialmente cuando llegan las lesiones.
Afirmó: "Tienen algunos defensas decentes a nivel individual, pero ahí no hay una línea de cuatro sólida y, cuando empiece a verse sometida a presión y empiece a sufrir un par de lesiones durante la temporada, te va a fallar. Michael lo sabe ahora mismo. Si pudieran fichar a un central y a un lateral antes de que se cierre el mercado, eso evitaría problemas que sabemos que vamos a ver".
Frustración por la inactividad en el mercado de fichajes
Neville también expresó su sorpresa por cómo tanto el Manchester United como el Liverpool han gestionado sus fichajes en defensa en comparación con su rival por el título, el Arsenal. "Me sorprende que el United no haya reforzado la zaga. Me sorprende que el Liverpool no haya fichado a dos laterales porque necesita dos laterales", comentó Neville.
"El Arsenal se está reforzando cuando está absolutamente en la cima. El Manchester United y el Liverpool no están en esa posición. Así que me sorprenden los mercados que han hecho estos dos grandes clubes". Actualmente, Luke Shaw es el único lateral izquierdo del primer equipo disponible para Carrick, lo que obliga a jugadores como Diogo Dalot y Noussair Mazraoui a actuar como soluciones de emergencia cuando es necesario.
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Mirando hacia el cierre del mercado
El Manchester United tiene hasta el martes para cerrar cualquier fichaje de entrada. El club sigue muy pendiente del mercado en busca de un lateral izquierdo, después de haber preguntado previamente por Ian Maatsen y Lewis Hall. Si no surge ninguna opción adecuada antes de la fecha límite, Carrick tendrá que confiar en sus actuales soluciones de circunstancia hasta que se abra el mercado de invierno, con el riesgo de seguir dejándose puntos tanto en el frente nacional como en el europeo.
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