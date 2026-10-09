El copresidente de los Cobblers, Tim Chamberlain, dijo sobre contar con una figura reconocible a bordo al inicio de una nueva aventura: «A Pato le importa muchísimo el juego y conecta realmente bien con la gente. Es un gran activo para nosotros en términos de marca de cara al resto del mundo. Queremos explorar la vía con Brasil, es un exinternacional y sigue muy vinculado al AC Milan.

»He tenido el privilegio de pasar algo de tiempo con él y, antes que nada, es realmente humilde y es un gran tipo. Es la cara perfecta de nuestro consorcio, disfrutó mucho de su visita a Sixfields y está deseando volver».

Chamberlain añadió sobre la ambición colectiva: «Estamos en una posición para ayudar a que el club siga avanzando. No ocurrirá de la noche a la mañana, pero nuestro plan es construir y progresar año a año, hacer las cosas bien e implicar a los aficionados. Esperamos que todo el mundo vea que estamos aquí a largo plazo, pero la prueba estará en los hechos. Queremos construir algo.

»Si llega de repente, genial. Pero no vamos a tomar eso como nuestro escenario base. ¿Seré feliz si seguimos siendo un club de League Two dentro de cinco años? No, no lo seré. Pero la realidad del fútbol es que sube y baja, y a veces las cosas salen de tu lado y a veces no.

»Pero nos vemos creciendo y teniendo éxito en el campo, aunque no me atrevería a decir: “bien, vamos a estar aquí”. Creo y espero que los aficionados estén contentos con lo que queremos construir y va a ser con una visión a largo plazo. No pondremos en riesgo la viabilidad del club, tiene que ser sostenible, ese es el mensaje».