«No hay tiempo para empezar de cero»: cinco claves que el exjugador del Barcelona Rafa Márquez debe acertar como seleccionador de México

Cuando Rafael Márquez fichó por el AS Mónaco en 1999, solo preguntó: «¿Mónaco está en Europa?».

Al joven defensa de 20 años solo le interesaba saber si el club estaba en Europa. Con el Mónaco ganó la Ligue 1 en la temporada 1999-2000 y, más tarde, se convirtió en el primer mexicano en levantar la Liga de Campeones de la UEFA con el Barcelona en 2006. Es, posiblemente, el mejor defensa que ha vestido la camiseta de México.

«El Tri» ya vivió algo similar al nombrar a una de sus leyendas como seleccionador. Hugo Sánchez, el «Pentapichichi», asumió el cargo tras el Mundial 2006.

Su punto más alto fue el tercer lugar en la Copa América 2007, con Nery Castillo como figura. Pero menos de un año después fue destituido por no clasificar a la sub-23 a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El nombramiento de Márquez, en cambio, goza de amplio respaldo. Como asistente de Javier “Vasco” Aguirre, aprendió a manejar un plantel de casi 60 jugadores y contribuyó a recuperar la confianza tras la decepción de 2022.

«Me sorprendió gratamente su personalidad con el grupo porque, fuera del terreno de juego, es sin duda un hombre prudente y mesurado», declaró Aguirre a la periodista Denise Maerker en su podcast Hablemos. «Como persona, digamos que es reservado, y eso le viene bien, porque, como dice el refrán, a boca cerrada no entran moscas. Bora [Milutinović] solía decirme: “No hables tanto, porque luego te lo echarán en cara”. Con Rafa, estamos en muy buenas manos».

Con Aguirre se fueron las bromas, la alegría y las ruedas de prensa impredecibles. Llega Márquez, formado en La Masía del Barcelona, con la esperanza de dejar su huella y evitar los errores que impidieron a Sánchez dirigir a El Tri en un Mundial.

Aquí hay cinco cosas que Márquez debe hacer bien ahora que es oficialmente el seleccionador de México...