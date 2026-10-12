Messi sigue siendo la máxima referencia de excelencia en el fútbol y, con su último proyecto, pasa el testigo a un selecto grupo de adolescentes. El icono argentino ha identificado a diez jugadores que, a su juicio, poseen las cualidades necesarias para «reescribir el futuro del fútbol». La iniciativa, lanzada como parte de una gran campaña con Adidas, marca con la que colabora desde hace años, se centra en talentos de distintos rincones del mundo, en lugar de limitarse a los grandes clubes europeos ya consolidados.

Aunque Messi suele asociarse al romanticismo del fútbol argentino, su lista refleja una perspectiva internacional sorprendentemente amplia. Ha elegido diez «capítulos» que representan la próxima era del fútbol y se ha fijado en jugadores que, pese a su corta edad, ya destacan a nivel profesional.