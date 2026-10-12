AFP
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«¡No hay receta ni dinero que puedan comprarlo!»: Cristian Chivu hace una atrevida confesión sobre la Champions League
Chivu fija el listón europeo antes de su debut en San Siro
El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, atendió a los medios en el Inter Training Center en la víspera del partido de la segunda jornada de la Champions League contra el Club Brugge. El encuentro supone el debut en casa del Inter en la fase de liga de la competición, tras caer a domicilio ante el Real Madrid en la primera jornada.
Chivu recalcó que la talla del Inter exige el máximo compromiso en todas las competiciones.
El técnico de 45 años insistió en que el éxito en Europa requiere un intenso trabajo diario, no inversión económica.
- Getty Images Sport
El entrenador exige responsabilidad ante las especulaciones
Durante su rueda de prensa previa al partido, Chivu explicó la mentalidad necesaria para competir al más alto nivel en Europa. «El estatus de un equipo y de este club exige intentar alcanzar todos los objetivos esta temporada», afirmó Chivu.
«Un sueño no se hace realidad necesariamente: hay que transformarlo en responsabilidad, hacer un buen trabajo y mejorar individualmente y como grupo».
«No hay receta ni dinero que pueda comprar un trofeo como este: hace falta valentía para soñar, pero lo más importante es cómo se trabaja».
Calhanoglu, declarado apto para jugar mientras Chivu sale en defensa de Bastoni
Chivu dio buenas noticias sobre la plantilla al confirmar que el centrocampista Hakan Calhanoglu está plenamente disponible y expresar su firme apoyo al defensa Alessandro Bastoni. «Calhanoglu está bien, nunca ha tenido ningún problema y está disponible», aclaró Chivu.
«Alessandro es un activo para el Inter y para Italia. Conocemos su valor y podemos contar con su personalidad».
Sobre el regreso del exguardameta Yann Sommer con el Brujas, Chivu añadió: «Yann solo merece nuestro agradecimiento por lo que hizo en sus tres años en el Inter».
- Buzzi
Concentración total necesaria ante el reto de un Brujas proactivo
Chivu advirtió a sus jugadores de que no pensaran más allá del próximo partido pese al exigente calendario nacional y europeo, y elogió el estilo de juego agresivo del Club Brugge.
«Estos partidos no permiten distracciones. El más importante es el de mañana», concluyó Chivu.
«El Brugge es ambicioso y proactivo en ambas fases: viene a presionarte arriba y ataca con muchos jugadores. En la Champions League no hay partidos fáciles».
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