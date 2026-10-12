«¡No hay receta ni dinero que puedan comprarlo!»: Cristian Chivu hace una atrevida confesión sobre la Champions League

El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, atendió a los medios en el Inter Training Center en la víspera del partido de la segunda jornada de la Champions League contra el Club Brugge. El encuentro supone el debut en casa del Inter en la fase de liga de la competición, tras caer a domicilio ante el Real Madrid en la primera jornada.

Chivu recalcó que la talla del Inter exige el máximo compromiso en todas las competiciones.

El técnico de 45 años insistió en que el éxito en Europa requiere un intenso trabajo diario, no inversión económica.