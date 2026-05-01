«En la vida hay opiniones por todas partes, pero no todas merecen respeto; las opiniones de mierda no se respetan», afirmó Enrique en una rueda de prensa el viernes. «A la mayoría nos gusta el fútbol como se jugaba, pero a algunos no».
Traducido por
«No hay que respetar las opiniones de mierda»: Luis Enrique, técnico del PSG, responde a las críticas por el espectáculo ante el Bayern
La mayoría de aficionados, expertos y prensa internacional celebraron la semifinal con más goles de la historia de la Liga de Campeones, aunque exjugadores como Clarence Seedorf y Wayne Rooney criticaron la lluvia de tantos.
Enrique replicó: «Fue un partido muy espectacular porque los delanteros de ambos equipos superaron con frecuencia a los defensas. Pero no porque estos últimos hicieran un mal trabajo defensivo. Eso es precisamente lo que hace que este partido sea tan magnífico. Tuvo un nivel increíble, sobre todo por parte de los delanteros».
Vincent Kompany: «El PSG nunca cambiaría su estilo»
Enrique, justo tras el partido, habló del «mejor partido que he vivido como entrenador». Lothar Matthäus se mostró sorprendido y escribió en la revista kicker: «Creo que entonces hablaba el aficionado; como entrenador, no puede estar satisfecho con su defensa».
No se espera un cambio de sistema para el miércoles en el Allianz Arena. «Lo decisivo es creer que se puede ganar así», afirmó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. «No queremos perder, y eso nos hace fuertes. El PSG tampoco renunciaría a su estilo, que les llevó a ganar la Liga de Campeones».
El PSG conquistó la máxima competición europea el año pasado con un 5-0 en la final ante el Inter de Milán, mientras que el Bayern es hoy el equipo más goleador de Europa.