«No hay que pasar por alto este importante factor»: lo que, según Julian Nagelsmann, jugaba a favor de Assan Ouedraogo -y en contra de Said El Mala

«Tenemos a Wirtz y Beier en la izquierda, a Sané y Leweling en la derecha, más Havertz y Musiala, que también pueden jugar ahí», explicó Nagelsmann. El seleccionador cree que, sin Karl, ya tiene suficientes extremos.

Por eso elegimos al joven que más nos impresionó: Lenny. Siempre valoramos lo que pasa en el club y en la selección», añadió. «A diferencia de otros jóvenes, Ouedraogo mostró estabilidad desde el primer momento y goza de gran reconocimiento en el equipo. Es una persona muy agradable, con grandes habilidades». De forma indirecta, esto suena como una pequeña crítica a El Mala.

Además, Ouedraogo está en mejor forma que El Mala: tras acabar la temporada con el RB Leipzig viajó a Sudáfrica, mientras que el jugador del Colonia lleva tres semanas de vacaciones.

Además, El Mala lleva dos semanas y media sin entrenar, solo ha hecho algo de carrera. Su último partido fue el 16 de mayo», añadió. «Assan jugó el 29 de mayo en Sudáfrica con el Leipzig. Está en plena forma y con ritmo. No nos sirve de nada un jugador al que tengamos que ir preparando otra semana más».