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Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X
Falko Blöding

Traducido por

¡No hay penalti para el FC Barcelona tras una curiosa mano dentro del área! Hansi Flick está completamente harto

Liga de Campeones
Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
M. Pubill
J. Musso
H. Flick

Polémica en el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético (0-2). Tras una curiosa mano de Marc Pubill, los catalanes reclaman en vano un penalti.

En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, lanzó un saque de puerta raso hacia la derecha, hasta el borde de su propia área pequeña. Su compañero Pubill lo detuvo con la mano, lo colocó sobre la línea y volvió a ejecutar el saque de puerta.

  • La jugada provocó protestas en el campo y debates en redes. El árbitro Istvan Kovacs (Rumanía) dejó seguir el juego, y el VAR, Christian Dingert (Thallichtenberg), no intervino.

    La decisión se basó en que el balón aún no había salido del área pequeña, por lo que el pase de Musso se interpretó como una maniobra para que el compañero realizara el saque de puerta.

    No obstante, como apuntó el comentarista deDAZN Freddy Harder, en esta situación el portero suele rodar el balón para mostrar que el saque aún no ha terminado. Además, Lamine Yamal, jugador local, aguardaba en el borde del área para presionar.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    No hay penalti por mano a favor del Barça: Hansi Flick está enfadado

    Tras el partido, el técnico del Barça, Hansi Flick, se mostró enfadado en DAZN: «El portero le pasa el balón y él lo toca con la mano. Es clarísimo. No entiendo por qué el VAR no interviene».

    Y, sobre Dingert, añadió: «Es alemán. ¡Por favor! Es increíble».

  • Como ocurrió en su día con la mano de Gabriel contra el FC Bayern

    La jugada recordó a una similar en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Arsenal y Bayern Múnich, hace casi exactamente dos años. En el 2-2 del Emirates del 10 de abril de 2024, el portero del Arsenal, David Raya, sacó de puerta justo cuando el balón se puso en juego al sonar el silbato. El defensa del Arsenal, Gabriel, recibió el pase corto en el área pequeña y volvió a sacar de puerta; los jugadores del Bayern protestaron y reclamaron un penalti. Sin embargo, el árbitro Glenn Nyberg dejó seguir el juego y el asistente de vídeo no intervino.

    «Es un penalti por mano clarísimo», subrayó el entonces entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, tras el partido. «Él (Nyberg) les dice a nuestros jugadores: Sí, pero es un “error de chaval”, no lo pito en unos cuartos de final de la Champions. Es una forma totalmente nueva de interpretar el reglamento. Es simplemente increíble».

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Pau Cubarsi es expulsado antes del descanso

    Los jugadores del Barcelona mostraron su enfado el miércoles tras el partido y algunos protestaron ante Kovacs. La derrota en casa complica el pase a semifinales del equipo de Hansi Flick. Un nuevo fallo arbitral fue clave: la tarjeta roja a Pau Cubarsi justo antes del descanso.

    La roja llegó tras un duelo con Giuliano Simeone: el delantero del Atlético aprovechó la arriesgada salida de la defensa barcelonista, recibió un pase en profundidad de Álvarez y se plantó solo ante la portería. Cubarsi intentó evitar el mano a mano y derribó al rival por detrás.

    Kovacs mostró primero amarilla, pero tras las protestas de Simeone y la revisión del VAR cambió su decisión y expulsó al central.

  • Liga de Campeones: resultados de los partidos de ida de cuartos de final

    FechaInicio del partidoEquipo localResultadoEquipo visitante
    7 de abril21:00Real Madrid1-2FC Bayern
    7 de abril21:00Sporting de Lisboa0-1Arsenal
    8 de abril21:00PSG2-0Liverpool
    8 de abril21:00FC Barcelona0-2Atlético de Madrid
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