El Tottenham vivió una tarde complicada en el norte de Londres, ya que los goles de Anthony Elanga y Yoane Wissa aseguraron los tres puntos para los visitantes. Al valorar el partido, De Zerbi consideró que el marcador no reflejaba con precisión el desarrollo del juego, pese a que a su equipo le costó encontrar la forma de superar la sólida línea defensiva del Newcastle.

«Decepcionado por el resultado porque, hasta el primer gol que encajamos, creo que jugamos mejor que el Newcastle», dijo De Zerbi a BBC Sport. «Perdimos la posesión del balón en la primera parte porque no defendimos de la manera correcta, la distancia entre los defensas y los atacantes era demasiado grande. Podemos mejorar en las fases defensivas, pero hoy fue un resultado injusto».