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«No hay palabras para describir cómo me siento»: una joven promesa del Arsenal sufre una devastadora lesión de ligamento cruzado anterior
La promesa de la cantera del Arsenal, apartada
El Arsenal sufrió un contratiempo durante su preparación de pretemporada después de que el centrocampista de 19 años Copley sufriera una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) ante el Betis. El canterano recibió una oportunidad de Arteta cuando el Arsenal cayó por 3-1 en un amistoso ante el conjunto de LaLiga en el Aviva Stadium de Dublín el 5 de agosto. Copley, que entró como lateral derecho al descanso, tuvo que ser sustituido apenas unos minutos después de su aparición tras un giro devastador de los acontecimientos.
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Un joven publica un emotivo comunicado
A través de las redes sociales, Copley compartió un emotivo mensaje después de que las pruebas médicas confirmaran la gravedad del daño. Reflexionando sobre el dolor de su diagnóstico de lesión, Copley escribió: "No hay palabras para describir cómo me siento ahora mismo. Pasé de vivir el sueño de jugar la pretemporada con el club del que soy aficionado desde pequeño a enterarme de que me había roto el ligamento cruzado anterior".
A pesar del golpe emocional, el joven centrocampista prometió mantenerse fuerte y aseguró a los aficionados que trabajará sin descanso para volver "más fuerte y mejor".
Una lesión trastoca los planes de cesión
Esta grave lesión se produce en un momento crucial en la progresión de Copley, después de una exitosa cesión en el Crawley Town durante la segunda mitad de la pasada temporada. Es un jugador polivalente que anteriormente fue capitán del equipo sub-21 del Arsenal y había impresionado al cuerpo técnico como lateral derecho durante un partido amistoso de pretemporada anterior contra el Girona. La cúpula del Arsenal había estado valorando otra cesión para aumentar su experiencia en el fútbol sénior, pero ahora ha dejado esos planes en suspenso.
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Comienza un largo camino de recuperación
Copley se enfrenta ahora a un largo periodo de cirugía y rehabilitación que se espera que le mantenga de baja durante la mayor parte de la próxima temporada. El equipo médico del Arsenal priorizará un proceso de recuperación completo y estructurado para ayudar a la estrella de la academia a recuperar su condición física y su agudeza. El revés supone un golpe tanto para el jugador como para el club, al frenar la progresión de uno de los talentos más prometedores de Hale End justo cuando acababa de irrumpir en el fútbol del primer equipo.
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