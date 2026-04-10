En el programa «Triple - der Hagedorn-Fußballtalk» de Sky, Hamann pidió poner un ultimátum al central para renovar su contrato, que expira: «No hay otra manera».
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«No hay otra opción»: se recomienda al BVB actuar de forma drástica con Nico Schlotterbeck
Hamann afirma que el Dortmund debe dar a Schlotterbeck un plazo de dos o tres semanas para decidir su futuro. «El contrato lleva varias semanas sobre la mesa. Supongo que en los próximos diez o catorce días querrán saber si se queda o se va».
Sin embargo, el exjugador internacional no entiende que se discuta ahora una cláusula de rescisión que, según se dice, Schlotterbeck exige. Para él, eso es impensable: «Entonces pueden cerrar el negocio. Por más que lo intente, no me lo puedo imaginar. Eso sería una declaración de insolvencia».
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Schlotterbeck quiere «a toda costa» una cláusula de rescisión tras el Mundial.
Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, reveló que el central quiere incluir «sin falta» una cláusula de rescisión para el próximo verano, con el fin de destacar en el Mundial.
«Así tal vez pueda fichar luego por un club aún más grande y con mayor reconocimiento que el Dortmund», añadió Matthäus.
Su contrato con el Borussia Dortmund vence este verano y el club negocia su renovación desde hace meses sin éxito. En los últimos días, el tema volvió a estar en boca de todos cuando el defensa central desmintió un acuerdo inminente tras el partido internacional de la selección alemana contra Ghana. Entre otras cosas, señaló que había negociado durante mucho tiempo con el antiguo director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, pero que ahora tenía que hablar con su sucesor, Ole Book.
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Ricken rechaza el ultimátum para Schlotterbeck
Según Bild, Schlotterbeck presionó al equipo amarillo y negro con sus declaraciones para mejorar su contrato, ya negociado con Kehl.
Tras la victoria 2-0 del fin de semana ante el VfB Stuttgart, el defensa se mostró más conciliador y anunció una decisión inminente: «He tenido una buena conversación con Lars (Ricken) y Ole. Seguiremos hablando esta semana y creo que no tardaré en decidir».
El director deportivo, Ricken, ya había aclarado que no planea fijar un ultimátum al jugador de 26 años: «Quizá tenga sentido en algunos casos, pero no en este. Las conversaciones son tan respetuosas y confidenciales que no queremos ejercer presión artificial».