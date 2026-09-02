McTominay ha ofrecido una actualización tranquilizadora a los aficionados del Nápoles sobre su estado de salud después de que surgieran informaciones de que necesita un procedimiento médico. El ex del Manchester United estará un breve periodo de baja para tratar una arritmia leve y benigna, pero se apresuró a señalar que la situación está muy lejos de ser una emergencia.

"Estoy bien, el procedimiento era algo que había planeado hacer con el club desde hacía bastante tiempo. Ya habíamos hablado de ello en la pretemporada, estaré fuera unas semanas", dijo McTominay a los periodistas en la alfombra roja durante la ceremonia anual de premios organizada por la AIC, la asociación italiana de futbolistas.