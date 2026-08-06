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¡No hay ninguna posibilidad! El fichaje de Vinicius Junior por el Arsenal, descartado, mientras la exestrella del Real Madrid Michael Owen cree que el delantero brasileño está feliz de no ser el «hombre principal» junto a Kylian Mbappe
Precio de traspaso: ¿cuánto costaría Vinicius Jr?
Esa ambición individual, y la falta de nuevas condiciones en el Santiago Bernabéu, es lo que ha puesto en marcha un sorprendente culebrón de fichajes este verano. Vinicius, con menos de 12 meses de contrato por delante, se encuentra en una encrucijada importante en su carrera.
Si no se firma una ampliación en la capital de España, entonces el Real no tendrá más remedio que escuchar ofertas y autorizar una venta. Está, con Jose Mourinho tomando de nuevo las decisiones, contra las cuerdas.
El Arsenal parece dispuesto a aprovecharlo, ya que se plantea un traspaso de 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares), con Mikel Arteta decidido a hacer fichajes galácticos para una plantilla que ya ha recuperado la hegemonía nacional en Inglaterra.
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Por qué es poco probable que Vinicius Jr fiche por el Arsenal
Preguntado por si existe alguna preocupación en torno a Vinicius y a un nuevo comienzo en la Premier League, dado que nunca ha jugado en esa competición, el exdelantero del Liverpool y del Madrid Owen, que ahora ayuda a los jugadores británicos a comparar casinos online como embajador británico de Casino.org, dijo a GOAL: «Sería toda una declaración de intenciones. No creo que vaya a pasar. No creo que haya ninguna posibilidad de que pase.
«Pero si pasara, entonces sería un fichaje de impacto, sin ninguna duda. Uno de los mejores del mundo en su posición, por no decir el mejor. Y probablemente sea una posición que al Arsenal le vendría bien reforzar. Obviamente, han perdido a [Leandro] Trossard, así que es una zona. Pero no me preocuparía demasiado que no haya jugado en la Premier League. Simplemente creo que es de clase mundial y que los grandes jugadores pueden hacerlo. Es que no lo veo».
Vinicius Jr, junto a Mbappe en Madrid
El ego puede estar influyendo en el pulso de Vinicius en Madrid, con la superestrella sudamericana deseosa de ser la protagonista de cualquier producción deportiva en la que participe. A día de hoy, Kylian Mbappe se ha convertido en el principal «Galáctico» en la galaxia de estrellas del Real Madrid.
Preguntado por si esa postura podría jugar a favor del Arsenal, mientras busca cerrar un golpe considerable en el mercado, Owen añadió: «Supongo que todo el mundo quiere ser el hombre principal. Pero no en detrimento de ser el mejor jugador de un equipo de mierda.
«Si vas a ser el segundo mejor jugador, significa que vas a ganar la liga todo el tiempo. Y creo que eso no te importa. Todos los grandes jugadores tienen ego y quieren ser los mejores y quieren decidir los partidos, no hay nada nuevo ahí. Y él es, sin duda, uno de los mejores del mundo. Mbappe también. Pero ya llevan bastante tiempo jugando juntos, han marcado muchos goles y han rendido bastante bien. Simplemente, no lo veo. No veo al Arsenal fichando a un jugador así».
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¿A quién podría fichar el Arsenal como alternativa a Vinicius Jr?
Vinicius se ha mostrado discreto en lo que respecta a las conversaciones sobre su propio futuro, sin hacer declaraciones públicas. Simplemente observa desde la distancia mientras la especulación crece a su alrededor.
Puede que esté esperando su momento antes de comprometerse con un nuevo y lucrativo contrato, uno que le mantenga en España durante los mejores años de su carrera, con el Arsenal condenado en última instancia a quedarse con las manos vacías y verse obligado a buscar en otra parte refuerzos para el lado izquierdo de su ataque.
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