«No hay ninguna posibilidad» de que Harry Kane vuelva a la Premier League pese a la «devastadora» eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, afirma una exestrella de la Premier League

La eliminación en semifinales no solo priva a Kane de un trofeo, sino que también merma sus esperanzas de gloria individual. Con 55 goles esta temporada, el exjugador del Tottenham era favorito al Balón de Oro, pero la derrota del Bayern ante el PSG ha dado ventaja a rivales como Ousmane Dembélé, ganador en 2025, y Declan Rice.

Agbonlahor cree que Kane ya piensa en ello: «Seguro que le cruza la idea de perder el Balón de Oro; es un jugador así». Le vi la cara tras el partido y estaba devastado por no llegar a la final; eso le pesará. Si hubiera ganado la Champions, con la temporada que ha hecho, los goles marcados y un buen Mundial, el premio sería suyo».