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«No hay ningún escándalo»: Fabio Cannavaro niega que los controles de seguridad en EE. UU. fueran «indignos», tras la polémica por un vídeo en el que se registra a los jugadores de Uzbekistán
Polémica sobre la seguridad en los estadios
Un vídeo emitido en televisión sudamericana mostró cómo personal de seguridad y perros rastreadores registraban a los jugadores de Uzbekistán. Las redes sociales criticaron el trato, considerándolo inadecuado. El incidente ocurrió justo después de que el equipo descendiera del autobús para un amistoso contra Holanda, que acabó 2-1 a favor de los neerlandeses.
Las imágenes provocaron críticas, pues se consideraron «indignas» para una selección que se prepara para un gran torneo. Sin embargo, Cannavaro ha aclarado que el alto nivel de seguridad es obligatorio para todos los equipos que participan en el torneo de Norteamérica.
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Cannavaro aclara las cosas
Estas escenas llegan en un momento crítico: los preparativos del Mundial afrontan varias crisis, como la denegación de entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, graves retrasos en visados para selecciones como Irán, un fuerte aumento en el precio de las entradas y advertencias sobre calor extremo y tormentas en Estados Unidos.
Sin embargo, en una publicación de Instagram para frenar las especulaciones y los «titulares engañosos», el exganador del Balón de Oro se mostró firme. Argumentó que los protocolos son similares a los de cualquier viajero, aunque se aplican en lugares distintos para adaptarse a los deportistas de élite.
«Vi fotos en portadas de periódicos que mostraban los controles a los que nos sometieron en el aeropuerto, como miembros de la selección de Uzbekistán. También he visto titulares engañosos, así que me gustaría dejar las cosas claras», escribió Cannavaro. «Se trataba de controles rutinarios y estándar. La gente no se da cuenta de que, cuando las selecciones viajan al Mundial, no pasan por las terminales como los viajeros normales, sino que las llevan directamente a la pista en autobuses reservados para los equipos».
Explicación del protocolo en la pista
El seleccionador de Uzbekistán explicó que, como los equipos evitan pasar por los edificios principales de la terminal por seguridad y privacidad, los controles obligatorios se realizan en otro lugar. Según Cannavaro, el proceso grabado no mostró trato especial ni señalamientos.
«Los controles que pasan los viajeros en la terminal, nosotros los hacemos en la pista. Son los mismos y es el procedimiento habitual», añadió. «No hubo escándalo ni trato indigno. Antes del amistoso contra Holanda nos controlaron en el estadio, como es habitual: cada equipo se revisa en el hotel o en el recinto del partido».
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Uzbekistán sueña con triunfar en el Mundial
A pesar de las distracciones fuera del campo, Cannavaro se mantiene enfocado en la tarea de Uzbekistán, que se prepara para su debut histórico en la escena mundial. Tras quedar segundos en su grupo de clasificación, enfrentarán un grupo exigente con Portugal, la República Democrática del Congo y Colombia.
El técnico italiano cerró su mensaje elogiando a los organizadores estadounidenses y asegurando a los aficionados que su equipo está bien atendido: «La verdad es que la organización nos ha parecido impecable», afirmó, zanjando el debate sobre el trato recibido mientras ultimaba su preparación para el torneo.