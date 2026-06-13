«No hay nadie mejor»: un excompañero de Cristiano Ronaldo explica por qué el portugués supera a Lionel Messi y al resto en el debate del mejor de la historia

El veterano defensa afirmó que lo que distingue a Ronaldo es mantener un nivel de élite durante toda su carrera. Fonte explicó por qué cree que el portugués sigue siendo el referente de la excelencia en el fútbol.

«Cristiano es el máximo ejemplo de longevidad y consistencia; al más alto nivel, no hay nadie mejor», afirmó Fonte, según cita O Jogo. «Por eso, aprendí mucho de él, intercambiando ideas, experiencias, viviendo cosas que nunca había visto antes. Aprendí mucho, y lo que hace, sigue haciendo y sin duda seguirá haciendo es digno de elogio».