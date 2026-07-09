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«No hay nada mejor que jugar contra Lionel Messi»: las estrellas de Suiza, motivadas para el duelo contra Argentina, con Granit Xhaka «ansioso» por dar la sorpresa en el Mundial
Suiza busca dar la sorpresa en el torneo
Suiza avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras ganar a Colombia en los penaltis. Ahora enfrentará a la campeona Argentina, que venció 3-2 a Egipto. El partido, en el Kansas City Stadium, será la prueba definitiva para la selección suiza, que suma ocho encuentros sin perder.
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El capitán afronta la presión del torneo
Xhaka afirmó que la presión que siente el equipo se ha transformado en motivación para avanzar en el torneo. «Cuando estás tan cerca, las ganas son aún mayores. La presión que tenemos ahora es muy positiva: queremos seguir adelante», declaró a Nau.ch.
El centrocampista recordó el honor histórico de medir fuerzas con los grandes del fútbol moderno y añadió: «Es un privilegio jugar en la era de Messi y Ronaldo. Aún no hemos analizado a Argentina en profundidad, pero mañana empezaremos a hacerlo».
Los jugadores Cedric Itten y Remo Freuler coincidieron: medirse a Messi es un hito en sus carreras.
Itten afirmó: «No hay nada mejor que jugar contra Messi. Está en buena forma y debemos estar preparados para el próximo partido. Todos los encuentros son reñidos; esperamos con ganas el de Kansas».
Freuler añadió: «Nunca he jugado contra Messi; es algo especial. Nos merecíamos llegar a cuartos contra Argentina, pero no nos conformamos: daremos todo».
Los atacantes exigen un sacrificio defensivo
Fabian Rieder admitió que, de joven, nunca imaginó que algún día compartiría el terreno de juego con el maestro argentino en el escenario más importante de todos. Explicó: «De joven, nunca habría imaginado que algún día jugaría contra Messi. Por eso es aún más maravilloso que esté sucediendo ahora. Sin duda será otro partido genial en un estadio genial, aunque la mayoría del equipo sean argentinos».
Los delanteros Breel Embolo y Rubén Vargas avisaron de que deberán sufrir para frenar a la Albiceleste, recordando la mentalidad de «nunca rendirse» que mostró el campeón al remontar dos goles a Egipto.
Embolo admitió: «Egipto demostró lo que es posible. A los 70 minutos, probablemente todo el mundo habría apostado por Egipto. Pero Argentina nunca se rinde, eso es lo que la hace especial. Y Argentina cuenta con el mejor jugador de todos los tiempos, lo que hace que el partido sea un poco más especial. ¿Respeto? Sí, lo tenemos. Pero sabemos que podemos hacer daño a cualquier rival. Incluso a ellos: tenemos hambre».
Vargas añadió: «Todos sabemos de lo que es capaz Argentina. Es un equipo de grandes torneos. Son campeones del mundo, pero en este torneo todo es posible».
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Los campeones suponen la prueba definitiva
Suiza afronta un gran desafío: detener a la delantera argentina, que ha marcado en sus últimos cinco partidos del Mundial. Messi, con ocho goles, lidera el torneo y pone en alerta a la sólida defensa suiza. Los «Rossocrociati» deben estar impecables para frenar el poderío de Lionel Scaloni, que suma 12 victorias consecutivas en todas las competiciones.
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