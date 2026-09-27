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«¡No hay mucha diferencia!»: James Trafford hace una atrevida afirmación sobre la clasificación tras la derrota ante España
Trafford destaca la intensidad positiva pese al revés ante España
El portero de Inglaterra James Trafford sacó conclusiones positivas del rendimiento de su equipo tras sufrir una ajustada derrota por 3-2 ante España en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley. El equipo de Thomas Tuchel mostró carácter para remontar el tempranero gol inicial de Lamine Yamal con tantos casi consecutivos de Anthony Gordon y Harry Kane.
Sin embargo, los goles en la segunda parte de Alex Baena y Mikel Oyarzabal condenaron a los anfitriones a la derrota.
A pesar de la derrota, Trafford elogió el enfoque ofensivo directo de Inglaterra y su valiente estilo de juego.
- APL
El portero insiste en que poco separa a Inglaterra de las selecciones mejor clasificadas
En una entrevista con la UEFA, Trafford rechazó las afirmaciones de que exista una diferencia significativa de calidad entre Inglaterra y las selecciones mejor situadas del mundo en el ranking. El portero del Burnley aseguró que Inglaterra demostró su nivel de élite al superar a España durante largos tramos.
Trafford señaló que los cambios de dinámica son inevitables cuando dos equipos de talla mundial se enfrentan en un gran escenario.
"Jugamos con una intensidad muy buena", afirmó Trafford. "Mostramos mucha valentía. No diría que haya mucha diferencia entre nosotros y los equipos que están por encima de nosotros en el ranking. Obviamente somos un equipo de primer nivel y lo demostramos cada vez que jugamos".
El portero exige solidez defensiva para acabar con los goles blandos
Al abordar la concesión de tres goles de Inglaterra en casa, Trafford reconoció que la selección debe revisar las imágenes del partido para eliminar los errores defensivos. Subrayó que evitar los goles sigue siendo la prioridad fundamental de la zaga durante los cambios de dinámica.
El joven guardameta reiteró que la selección sigue mejorando bajo la dirección táctica de Tuchel.
«Está claro que simplemente tenemos que evitar los goles», admitió Trafford. «Es la realidad. Siempre que encajas un gol, tienes que evitarlo, y es algo que revisaremos. Tenemos muchísimos jugadores de primer nivel y no dejamos de mejorar».
- Anadolu Agency
Inglaterra se centra en la prueba ante Chequia en Praga
Inglaterra busca recuperarse con rapidez mientras se prepara para viajar a Praga y enfrentarse a Chequia en su segundo partido de grupo de la Nations League el martes. El equipo de Tuchel aspira a lograr su primera victoria bajo la nueva configuración de la campaña.
España viaja a Sevilla para enfrentarse a Croacia esa misma noche.
Trafford aspira a mantener su puesto como titular en la portería de cara al próximo partido a domicilio.
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