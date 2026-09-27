El portero de Inglaterra James Trafford sacó conclusiones positivas del rendimiento de su equipo tras sufrir una ajustada derrota por 3-2 ante España en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley. El equipo de Thomas Tuchel mostró carácter para remontar el tempranero gol inicial de Lamine Yamal con tantos casi consecutivos de Anthony Gordon y Harry Kane.

Sin embargo, los goles en la segunda parte de Alex Baena y Mikel Oyarzabal condenaron a los anfitriones a la derrota.

A pesar de la derrota, Trafford elogió el enfoque ofensivo directo de Inglaterra y su valiente estilo de juego.