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imago-sport-1083767277.jpgCrystal Pix
Adhe Makayasa
Traducido por

«No hay mejor partido»: Elliot Anderson disfruta del duelo en Wembley contra la campeona del mundo, España

E. Anderson
Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
Manchester City
Premier League

El centrocampista de Inglaterra Elliot Anderson ha compartido su ilusión ante la posibilidad de enfrentarse a la recién coronada campeona del mundo, España, en un apetitoso estreno de la Nations League en un Wembley Stadium con todo vendido. Inglaterra vuelve a la competición con Thomas Tuchel, con ganas de medir sus fuerzas ante el equipo que conquistó el mundo durante el verano en Norteamérica.

  • Un Wembley con todas las entradas agotadas acoge un arranque de alto voltaje

    El equipo de Tuchel inicia este sábado su campaña en el Grupo 3 de la Liga de Naciones recibiendo a la campeona del mundo, España, ante un Wembley lleno. El duelo estelar supone el primer enfrentamiento entre los dos gigantes europeos desde la final de la Eurocopa 2024 en Berlín. Se espera que el choque, muy disputado, en Londres marque pronto la referencia en un grupo en el que también están Croacia y Chequia.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El centrocampista, deseoso de afrontar la prueba definitiva

    En declaraciones al programa del día de partido de Inglaterra, el centrocampista de 23 años consideró la llegada de la campeona del mundo como la medida perfecta del progreso de Inglaterra tras sus hazañas durante el verano.

    Subrayando la ilusión en el vestuario antes de este gran duelo, Anderson dijo: «Obviamente son las campeonas del mundo, así que tenemos muchas ganas de este partido. No hay mejor partido que tener después de lo que pasó en verano para ponernos a prueba otra vez y enfrentarnos a un equipo de máxima calidad. Así que sí, tenemos muchas ganas de este».

  • La batalla táctica promete un duelo apasionante

    Anderson reconoció que frenar el característico juego de posesión de España será clave para que Inglaterra se haga con el control en casa mientras se prepara para la batalla en el centro del campo. Al reflexionar sobre las fortalezas del rival y el enfoque táctico necesario, añadió: «Sí, obviamente es un equipo muy basado en la posesión. Le gusta tener el balón, que es lo que queremos hacer nosotros, así que será un partido interesante. Iremos a por ellos y creo que será un duelo entre dos buenos equipos».

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  • imago-sport-1083448586.jpgEvery Second Media

    Se avecinan duelos de grupo muy exigentes

    Inglaterra estará decidida a ganar impulso después de asegurarse el tercer puesto en el Mundial con una asombrosa victoria por 6-4 sobre Francia. España, por su parte, llega a Londres rebosante de confianza tras conquistar la corona mundial gracias a una victoria por 1-0 ante Argentina en la final. El resultado en Wembley supondrá una primera declaración de intenciones antes de que ambas selecciones afronten exigentes compromisos contra Croacia y Chequia.

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