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«No hay mejor partido»: Elliot Anderson disfruta del duelo en Wembley contra la campeona del mundo, España
Un Wembley con todas las entradas agotadas acoge un arranque de alto voltaje
El equipo de Tuchel inicia este sábado su campaña en el Grupo 3 de la Liga de Naciones recibiendo a la campeona del mundo, España, ante un Wembley lleno. El duelo estelar supone el primer enfrentamiento entre los dos gigantes europeos desde la final de la Eurocopa 2024 en Berlín. Se espera que el choque, muy disputado, en Londres marque pronto la referencia en un grupo en el que también están Croacia y Chequia.
- Getty Images Sport
El centrocampista, deseoso de afrontar la prueba definitiva
En declaraciones al programa del día de partido de Inglaterra, el centrocampista de 23 años consideró la llegada de la campeona del mundo como la medida perfecta del progreso de Inglaterra tras sus hazañas durante el verano.
Subrayando la ilusión en el vestuario antes de este gran duelo, Anderson dijo: «Obviamente son las campeonas del mundo, así que tenemos muchas ganas de este partido. No hay mejor partido que tener después de lo que pasó en verano para ponernos a prueba otra vez y enfrentarnos a un equipo de máxima calidad. Así que sí, tenemos muchas ganas de este».
La batalla táctica promete un duelo apasionante
Anderson reconoció que frenar el característico juego de posesión de España será clave para que Inglaterra se haga con el control en casa mientras se prepara para la batalla en el centro del campo. Al reflexionar sobre las fortalezas del rival y el enfoque táctico necesario, añadió: «Sí, obviamente es un equipo muy basado en la posesión. Le gusta tener el balón, que es lo que queremos hacer nosotros, así que será un partido interesante. Iremos a por ellos y creo que será un duelo entre dos buenos equipos».
- Every Second Media
Se avecinan duelos de grupo muy exigentes
Inglaterra estará decidida a ganar impulso después de asegurarse el tercer puesto en el Mundial con una asombrosa victoria por 6-4 sobre Francia. España, por su parte, llega a Londres rebosante de confianza tras conquistar la corona mundial gracias a una victoria por 1-0 ante Argentina en la final. El resultado en Wembley supondrá una primera declaración de intenciones antes de que ambas selecciones afronten exigentes compromisos contra Croacia y Chequia.
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