Traore ha expresado sus dudas sobre Gyokeres, al sugerir que el delantero del Arsenal no posee la presencia dominante que se requiere al más alto nivel. En declaraciones al Sun, Traore admitió que hoy se sentiría completamente cómodo jugando contra él.

Gyokeres marcó 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada para ayudar al Arsenal a conquistar el título de la Premier League, pero sus actuaciones con el club siguen generando críticas. Traore cree que tanto el jugador de 28 años como Kai Havertz carecen de esas cualidades distintivas de liderazgo que antes definían a los delanteros de primer nivel en Inglaterra.