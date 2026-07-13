No hay lugar para las decisiones al azar... Así es como De la Fuente engañó a sus rivales

En los grandes torneos, muchos entrenadores prefieren mantener la estabilidad y confiar en una alineación fija, pero Luis de la Fuente optó por un camino totalmente diferente en el Mundial. El seleccionador español no dudó en cambiar la alineación de un partido a otro y realizó modificaciones audaces antes y durante los encuentros, priorizando el equipo sobre los nombres, incluso sus estrellas. Esta audacia táctica ofreció a «La Roja» soluciones variadas y la llevó a las fases decisivas del torneo.

A lo largo del torneo apenas repitió once inicial y sus cambios, antes y durante los partidos, resultaron decisivos.

Tras vencer a Bélgica, la primera pregunta fue sobre el cambio de Pedri por Fabián Ruiz, decisión que generó polémica. De la Fuente lo justificó: «Lo más importante es el equipo. Cada jugador tiene su papel».

Y añadió: «El cambio de Pedri solo puede explicarse por nuestro deseo de dar al equipo una perspectiva diferente cuando necesitábamos una nueva dosis de vitalidad a través de Fabián, que también es un jugador magnífico. Esto es un trabajo colectivo, y no importa quién juegue más. Estamos contentos de haber llegado hasta aquí, pero aspiramos a ir más allá».

Este cambio refleja su nueva filosofía de intervención constante, bautizada como «De la Fuente 2.0» por el diario AS.

En la Eurocopa, sin embargo, su planteamiento fue más estable: solo rotó de forma masiva en el último partido de grupo ante Albania, ya clasificado, y realizó dos cambios obligados: el primero al incluir a Dani Carvajal por Jesús Navas tras la sanción del primero, y el segundo cuando Dani Olmo reemplazó a Pedri lesionado en cuartos.

El resto del once apenas varió: Unai Simón, Le Normand, Laporte, Cucurella, Fabián, Rodri, Yamal, Williams y Morata fueron los habituales. Sin embargo, el Mundial ha mostrado una faceta totalmente diferente del entrenador español.