AFP
Traducido por
¡No hay lugar para la complacencia! Mancini lanza una advertencia a las estrellas de Italia antes del choque contra Turquía pese al pésimo momento de su rival
Kean, baja mientras Mancini rota el equipo
La profundidad ofensiva de Italia se pondrá a prueba el lunes por la noche tras conocerse que Moise Kean se ha visto obligado a abandonar la concentración de la selección. El delantero había estado arrastrando problemas físicos durante toda la semana y, después de no poder completar los entrenamientos con sus compañeros internacionales, se tomó la decisión de enviarlo de vuelta a su club para una evaluación más exhaustiva y su recuperación.
«Moise no está en buenas condiciones, no se ha recuperado, así que se irá a casa esta noche», confirmó Mancini en una entrevista con Sky Sport Italia. El seleccionador explicó que el exigente calendario de la Nations League le ha obligado a tomar decisiones en la elección del equipo y añadió: «Estamos probando a algunos jugadores diferentes, porque ha habido varios partidos muy seguidos, eso genera fatiga. Es posible que [Gianluca] Scamacca sea titular en lugar de Pio Esposito, porque tiene características similares, pero tenemos muchos jugadores».
- AFP
Se esperan piernas frescas en Bolonia
El Stadio Dall'Ara se prepara para acoger a una renovada selección italiana, mientras Mancini busca gestionar la carga física de sus jugadores clave. La Azzurra comenzó su campaña en la Nations League con una decepcionante derrota por 0-2 en casa ante Bélgica, antes de reaccionar con una contundente victoria por 1-4 en Bursa y asegurar un trabajado empate 1-1 ante Francia en el Stade de France.
Los informes sugieren que Nicolo Barella y Alessandro Romano son los principales candidatos para regresar al once inicial, aportando la calidad técnica y el despliegue en la sala de máquinas que tanto desea Mancini. Además, se prevén ajustes defensivos, con Giovanni Di Lorenzo como favorito para reemplazar a Michael Kayode en el lateral derecho.
Una seria advertencia contra la complacencia
A pesar del abismo estadístico entre las dos naciones del Grupo A, Mancini se niega a bajar la guardia. Turquía ocupa actualmente la última posición de la clasificación, después de haber sufrido tres derrotas consecutivas, marcando solo un gol y encajando ocho en una campaña desastrosa.
«Turquía es un equipo fuerte, no es un partido que se pueda dar por hecho», advirtió Mancini durante su comparecencia previa al encuentro. Subrayó que el enfoque mental de sus jugadores será tan importante como su ejecución táctica el lunes por la noche.
- AFP
Construyendo solidez de cara al futuro
Mancini sigue centrado en construir una solidez y una identidad a largo plazo, mientras Italia busca asegurar tres puntos vitales en la Nations League, donde actualmente es tercera del Grupo A con cuatro puntos, por detrás de la líder Francia (7 puntos) y de la segunda, Bélgica (6 puntos).
«Lo importante era darle a este equipo una sensación de solidez y que recuperara la fe en sí mismo. No tenemos absolutamente ningún riesgo de subestimar a nuestros rivales mañana», concluyó Mancini, al subrayar que los estándares internos y la confianza renovada son prioritarios de cara al partido del lunes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias