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«¡No hay límites!»: El ambicioso Charlie Cresswell confía en las opciones del Rennes en la Europa League mientras persigue su sueño de jugar con Inglaterra
El defensa inglés se lanza a la aventura en Francia
Cresswell ha expresado una confianza absoluta en las posibilidades de su nuevo equipo en Europa y tiene el claro objetivo de entrar en la selección absoluta de Inglaterra. El central decidió cruzar el canal de la Mancha en 2024 para fichar por el Toulouse tras disputar solo 14 partidos con el Leeds, el club de su infancia. Posteriormente se marchó cedido al Rennes en el verano de 2026. El conjunto francés acordó una operación inicial de 2,5 millones de euros con la obligación de hacer permanente el traspaso al año siguiente por 22,5 millones de euros más variables.
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Una decisión audaz acelera la progresión profesional
Salir de su zona de confort le resultó enormemente beneficioso. Se consolidó como una pieza clave en Francia y fue titular en 57 de los 68 partidos posibles de la Ligue 1 durante sus dos temporadas en el Toulouse. Pese al interés del Brighton en un posible regreso a Inglaterra el pasado verano, las conversaciones con su pareja reafirmaron su decisión de fichar por el Rennes, club en el que ya habían jugado sus excompañeros del Leeds Raphinha, Joe Rodon y Glen Kamara, así como Djed Spence, antiguo compañero suyo en la selección sub-21 de Inglaterra.
Al recordar su emotiva salida de Elland Road para dar prioridad a jugar con regularidad y seguir progresando en Europa, Cresswell declaró a The Guardian: «Irse de Inglaterra es una decisión que da mucho, mucho miedo. Fue la decisión más importante que he tomado en el fútbol. Soy aficionado del Leeds desde los ocho años. Estaba en el club desde los 10, pero, si lo pienso ahora, tenía 20 años, no jugaba partidos y necesitaba marcharme para poder jugar.
«Estoy aquí haciendo mi trabajo, esforzándome todo lo que puedo y labrándome una carrera. Tenía opciones de volver a Inglaterra. Existe esa exigencia de ganar partidos. Eso era importante para dar el siguiente paso. Con 24 años, se trata de seguir creciendo para llegar adonde quieres llegar.
«Buscaba el lugar adecuado para volver a crecer y seguir mejorando. Y el siguiente paso para mí era jugar en Europa y, sobre todo, tener esa exigencia de ganar porque, para llegar adonde quiero, necesito aprender a ganar partidos bajo presión. Es un club que se vende solo».
Las aspiraciones internacionales alimentan la confianza europea
El inicio invicto del Rennes en la Europa League, con cuatro puntos en dos partidos, no ha hecho más que aumentar el optimismo del defensa. Bicampeón de Europa sub-21, Cresswell encuentra motivación en sus compatriotas Jarell Quansah, en el Bayer Leverkusen, y Trevoh Chalobah, en el Como, que han entrado en los planes de la selección absoluta mientras juegan en el extranjero.
Cresswell subrayó que no ponen límites a sus aspiraciones europeas y reiteró su sueño de toda la vida de representar a su país: «No hay límites. Sería una estupidez ponérnoslos. Podemos decir que podemos ganarla. Siempre he dicho, desde que era niño, que mi mayor, mayor sueño es jugar con mi selección. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando. Eso te da esperanza. Te motiva saber que, si lo haces bien en el extranjero, se fijarán en ti y te darán una oportunidad».
Al destacar que se centra en rendir en el presente, en lugar de especular sobre un futuro regreso al fútbol inglés, añadió: «No pienso mucho en dónde acabaremos. Pienso en lo que va a pasar el fin de semana y en cómo tenemos que afrontar el próximo partido para dar lo mejor de nosotros, y después el siguiente. Siempre se trata del siguiente. Nunca pienso en dónde estaré dentro de 10 meses o al final de la temporada, porque eso no es lo divertido.
»Lo divertido es el camino, entrenar cada día y disfrutar de los partidos, ver a los aficionados y vivir todo lo que lo rodea. La gente se obsesiona demasiado con el destino en lugar de disfrutar del camino. No tengo ninguna prisa por volver. No lo veo como si estuviera aquí para regresar. No, estoy aquí para trabajar y para ganar».
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El viaje a Turín supone la prueba definitiva
A Cresswell le espera una prueba formidable cuando el Rennes visite a la Juventus, gigante del fútbol italiano, en la tercera jornada de la Europa League este jueves. Este partido estelar es posiblemente el más importante de su carrera tras sus brillantes actuaciones en competiciones nacionales, incluida una destacada actuación ante el Paris Saint-Germain. Mantener ese buen nivel en Turín reforzaría aún más sus credenciales mientras busca hacerse un hueco en la selección de Inglaterra.
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