Getty Images
Traducido por
«¡No hay chequeras!»: se desaconseja a Inglaterra fichar a Pep Guardiola, y Harry Redknapp dibuja un escenario «catastrófico»
Guardiola no tiene una «varita mágica»
Redknapp advierte de que el fútbol inglés podría enfrentar problemas similares a los de Italia y asegura que Guardiola no es la solución para ganar títulos. Aunque se vinculó al técnico catalán con la Azzurri, rechazó ser seleccionador de Italia, ausente de los tres últimos Mundiales.
El exentrenador del Tottenham, Redknapp, lo explicó a The Sun: «Pep es un genio táctico, pero no es una varita mágica. En los clubes ha tenido mucho dinero para gastar; en las selecciones no hay chequera. No hay ventanas de fichajes. Te conformas con lo que produce tu país, y ahí se acaba todo».
Y añadió: «Italia es una señal de alarma. Que una potencia así se quede fuera de dos Mundiales seguidos es una locura, casi un delito. Si no cuidamos nuestra cantera, acabaremos igual: sin jóvenes y sin futuro».
- Getty Images
Apoyo a Thomas Tuchel
A pesar de los pedidos de cambio, Redknapp insiste en que el seleccionador Thomas Tuchel merece todo el apoyo tras llevar a Inglaterra al tercer lugar en el Mundial 2026. Considera que, con el talento actual, la plantilla puede ganar títulos si la FA deja de buscar «salvadores» externos y se centra en su trabajo.
Redknapp aclaró: «No me malinterpretéis: tenemos una plantilla fantástica capaz de ganar un gran trofeo. Olvidémonos de ir tras Pep, demos a Tuchel todo nuestro apoyo y pongamos en orden nuestra cantera antes de acabar como los italianos, viendo el Mundial desde el sofá».
- AFP
Un sistema de cantera «depurado»
Más allá de la gestión, Redknapp teme que la cantera local se agote, como pasó en Italia.
«Me parte el corazón: la mitad de estos chicos de la cantera ni siquiera ven entrenar al primer equipo. Están encerrados en un campo lejano, tras altas vallas. En el West Ham, los chicos barrían las gradas, se quedaban tras el entrenamiento, chutaban contra las paredes y observaban a los profesionales. Ahora todo es aséptico. No se forja carácter si se aísla a los chavales del fútbol de verdad».
- (C)Getty Images
Argumentos a favor de los entrenadores ingleses
Redknapp insiste en que la selección inglesa debe ser dirigida por entrenadores locales, como ocurre en otros países. Pone como ejemplo a Eddie Howe y a exjugadores como Frank Lampard y Steven Gerrard, quienes ya han avanzado en sus carreras como técnicos. Advirtió que no confiar en los entrenadores ingleses manda un mensaje negativo a la próxima generación que se forma en el sistema.
Sobre la jerarquía de entrenadores, afirmó: «En un mundo ideal, la selección inglesa debería estar dirigida por un técnico inglés. El de España es español, el de Francia es francés y el de Argentina era argentino y jugó en el West Ham. Tenemos entrenadores brillantes como Howe, que conocen nuestra cultura.
Además, exjugadores de primer nivel como Lampard y Gerrard ya se han curtido como entrenadores. Sin embargo, los técnicos ingleses solo consiguen puestos en la Premier League si ascienden desde la Championship».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias