«¡No hay chequeras!»: se desaconseja a Inglaterra fichar a Pep Guardiola, y Harry Redknapp dibuja un escenario «catastrófico»

Redknapp advierte de que el fútbol inglés podría enfrentar problemas similares a los de Italia y asegura que Guardiola no es la solución para ganar títulos. Aunque se vinculó al técnico catalán con la Azzurri, rechazó ser seleccionador de Italia, ausente de los tres últimos Mundiales.

El exentrenador del Tottenham, Redknapp, lo explicó a The Sun: «Pep es un genio táctico, pero no es una varita mágica. En los clubes ha tenido mucho dinero para gastar; en las selecciones no hay chequera. No hay ventanas de fichajes. Te conformas con lo que produce tu país, y ahí se acaba todo».

Y añadió: «Italia es una señal de alarma. Que una potencia así se quede fuera de dos Mundiales seguidos es una locura, casi un delito. Si no cuidamos nuestra cantera, acabaremos igual: sin jóvenes y sin futuro».