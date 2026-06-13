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«¿No has visto los partidos?» Cristiano Ronaldo desmiente los rumores sobre su estado físico y promete «llevar alegría» al Mundial con Portugal
Portugal inicia su andadura en Estados Unidos
La Seleção ha dejado su centro de entrenamiento, la Cidade do Futebol, para viajar a Estados Unidos y participar en el torneo. Ronaldo, portavoz del equipo, mostró confianza tras una fase de clasificación en la que los europeos marcaron 20 goles en seis partidos. Este verano, el veterano delantero puede hacer historia junto a Lionel Messi, ya que ambos disputarán su sexta final consecutiva de la Copa del Mundo.
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Ronaldo defiende su estado físico
Tras un exigente entrenamiento, el jugador de 41 años descartó las dudas sobre su estado físico y se mostró optimista de cara al torneo. «El Mundial es siempre especial, igual que la Eurocopa, así que llegamos con grandes esperanzas. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?», afirmó.
Al ser preguntado si la Selección debía considerarse favorita, el veterano delantero prefirió ser cauto: «Solo lo sabremos al final. Es una gran generación, pero hay factores fuera de nuestro control, como los propios partidos: ganar o perder es lo más importante. Creo que esta generación dará mucha alegría al pueblo portugués».
El capitán describe la fórmula del éxito
Ronaldo admitió que la preparación previa al torneo con el cuerpo técnico fue exigente, pero recordó que las credenciales de un campeón se muestran en la fase de grupos. Pidió a sus compañeros concentración y método, y trazó la estrategia para avanzar.
“Ha sido agotador, hemos trabajado duro. En los amistosos ganamos, pero lo importante empieza el 17, en el primer partido. Cuando lleguen los momentos difíciles, veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores. Estoy seguro de que las cosas irán bien. Lo importante es terminar primeros del grupo y, desde ahí, ir partido a partido, paso a paso, ganando confianza y encontrando nuestro ritmo».
- AFP
La prueba africana pone a prueba a los grandes
Portugal debuta el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el Houston Stadium. El equipo africano llega con optimismo tras clasificarse por primera vez desde 1974, gracias a una victoria dramática sobre Jamaica en la repesca. Ronaldo buscará trasladar su racha de 30 goles o asistencias con el Al-Nassr a una actuación que le dé el control temprano del grupo.