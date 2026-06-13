«¿No has visto los partidos?» Cristiano Ronaldo desmiente los rumores sobre su estado físico y promete «llevar alegría» al Mundial con Portugal

Tras un exigente entrenamiento, el jugador de 41 años descartó las dudas sobre su estado físico y se mostró optimista de cara al torneo. «El Mundial es siempre especial, igual que la Eurocopa, así que llegamos con grandes esperanzas. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?», afirmó.

Al ser preguntado si la Selección debía considerarse favorita, el veterano delantero prefirió ser cauto: «Solo lo sabremos al final. Es una gran generación, pero hay factores fuera de nuestro control, como los propios partidos: ganar o perder es lo más importante. Creo que esta generación dará mucha alegría al pueblo portugués».