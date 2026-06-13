Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Team Portugal Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«¿No has visto los partidos?» Cristiano Ronaldo desmiente los rumores sobre su estado físico y promete «llevar alegría» al Mundial con Portugal

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Portugal vs RD Congo
RD Congo
Al Nasr FC
1ª División

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha desmentido las dudas sobre su estado físico para el Mundial 2026. Tras una gran temporada en Arabia Saudí, prometió éxito y alegría a la afición lusa.

  • Portugal inicia su andadura en Estados Unidos

    La Seleção ha dejado su centro de entrenamiento, la Cidade do Futebol, para viajar a Estados Unidos y participar en el torneo. Ronaldo, portavoz del equipo, mostró confianza tras una fase de clasificación en la que los europeos marcaron 20 goles en seis partidos. Este verano, el veterano delantero puede hacer historia junto a Lionel Messi, ya que ambos disputarán su sexta final consecutiva de la Copa del Mundo.


    • Anuncios
  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Ronaldo defiende su estado físico

    Tras un exigente entrenamiento, el jugador de 41 años descartó las dudas sobre su estado físico y se mostró optimista de cara al torneo. «El Mundial es siempre especial, igual que la Eurocopa, así que llegamos con grandes esperanzas. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?», afirmó.

    Al ser preguntado si la Selección debía considerarse favorita, el veterano delantero prefirió ser cauto: «Solo lo sabremos al final. Es una gran generación, pero hay factores fuera de nuestro control, como los propios partidos: ganar o perder es lo más importante. Creo que esta generación dará mucha alegría al pueblo portugués».

  • El capitán describe la fórmula del éxito

    Ronaldo admitió que la preparación previa al torneo con el cuerpo técnico fue exigente, pero recordó que las credenciales de un campeón se muestran en la fase de grupos. Pidió a sus compañeros concentración y método, y trazó la estrategia para avanzar.

    “Ha sido agotador, hemos trabajado duro. En los amistosos ganamos, pero lo importante empieza el 17, en el primer partido. Cuando lleguen los momentos difíciles, veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores. Estoy seguro de que las cosas irán bien. Lo importante es terminar primeros del grupo y, desde ahí, ir partido a partido, paso a paso, ganando confianza y encontrando nuestro ritmo».

  • FBL-FRIENDLY-POR-NGAAFP

    La prueba africana pone a prueba a los grandes

    Portugal debuta el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el Houston Stadium. El equipo africano llega con optimismo tras clasificarse por primera vez desde 1974, gracias a una victoria dramática sobre Jamaica en la repesca. Ronaldo buscará trasladar su racha de 30 goles o asistencias con el Al-Nassr a una actuación que le dé el control temprano del grupo.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD