Getty Images Sport
Traducido por
«¡No hacemos nada ilegal!». Piero Hincapie defiende las «aburridas» tácticas del Arsenal en medio de una cuádruple ofensiva
El cambio táctico del Arsenal y sus aspiraciones al título
Hincapie abordó el creciente escrutinio que rodea el enfoque físico del club bajo la dirección del entrenador Mikel Arteta. El equipo londinense ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League con una ventaja de siete puntos tras 30 partidos, pero ha sido objeto de duras críticas por abandonar su tradicional fútbol fluido.
El jugador de 24 años se apresuró a desmentir las acusaciones de que Arteta y su equipo están infringiendo las reglas para mantener su ventaja. Al explicar la implacable motivación que impulsa su actual racha, Hincapie declaró a Sport Bild: «Nuestra voluntad de ganar nos convierte en perfeccionistas».
- Getty Images
El impacto de Nicolás Jover en las jugadas a balón parado
Las estadísticas que respaldan la destreza del club en las jugadas a balón parado son asombrosas, ya que casi el 38 % de sus 58 goles en la liga provienen de este tipo de situaciones. Esta eficacia es el resultado directo de las intensas sesiones de entrenamiento dirigidas por el entrenador especialista Nicolás Jover, quien les ha ayudado a batir récords en cuanto al mayor número de goles a partir de saques de esquina y a convertirse en el equipo más rápido en alcanzar los 10 goles a balón parado.
Hincapie reconoció el ruido externo, pero destacó la concentración interna y explicó: «Prestamos atención a los detalles. Nuestra fortaleza a balón parado es conocida en toda Europa. Es el resultado del entrenamiento diario con nuestro entrenador de jugadas a balón parado, Nico Jover». Añadió: «Puede parecer molesto, pero los resultados hacen que todos estemos ansiosos por marcar desde un córner o un tiro libre».
Priorizar los resultados por encima del fútbol bonito
La estrella internacional no se disculpa por los métodos que hay detrás de su éxito y subraya que, en última instancia, conseguir resultados positivos está por encima de las preocupaciones estéticas. Mientras el Arsenal busca su primer título de liga en dos décadas, la plantilla cree firmemente que el fin justifica los medios en una agotadora carrera por el título contra el Manchester City.
Abordando el núcleo del debate táctico, el defensa central reforzó la idea de que levantar el trofeo es lo único que importa. «Lo más importante para mí es que tengamos éxito y no hagamos nada ilegal en el proceso», insistió Hincapie. Concluyó su argumento de forma contundente añadiendo: «No siempre se puede ganar de forma bonita».
- Getty Images Sport
Rompiendo la maldición de los subcampeones en el Emirates
Arteta ha logrado transformar a su equipo en la defensa más sólida de la división, lo que supone un cambio radical con respecto a la legendaria era de los Invincibles. Arsène Wenger dirigió un equipo famoso por su elegancia en ataque, que solo marcó seis goles a balón parado durante aquella histórica campaña, una cifra que la actual plantilla ha superado con creces al anotar 22 goles a balón parado.
Tras haber quedado en segundo lugar tres veces consecutivas, la plantilla está dispuesta a recurrir a las artes oscuras para cruzar finalmente la línea de meta. Incluso podrían llegar a ganar la Liga de Campeones, la FA Cup y la Carabao Cup, cuya final se disputará a finales de este mes. Hincapie justificó este enfoque agresivo basándose en sus éxitos pasados, afirmando: «A veces hay que jugar con inteligencia y luchar hasta el límite de lo permitido. Hay que tener agallas. En la temporada en la que ganamos el doblete, no todos nuestros partidos fueron bonitos de ver, pero los ganamos».
Anuncios