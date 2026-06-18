¡No hace falta ningún «plan especial» para Cristiano Ronaldo! La estrella de la República Democrática del Congo afirma que CR7 «ya no es el mismo que antes» tras la sorprendente derrota de Portugal en el partido inaugural del Mundial de 2026

El camino de Portugal hacia el Mundial 2026 empezó con tropiezo en Houston, pero lo más llamativo fueron las declaraciones del equipo de la República Democrática del Congo tras el partido. Al centrocampista del Lille, Mukau, le preguntaron si tenían un «plan especial» para frenar al astro del Al-Nassr, y su respuesta sugirió que el cinco veces Balón de Oro ya no es el mismo de antes.

El mediocampista de 21 años fue directo: «Para ser sincero, no, porque sabemos que ya no es el mismo de antes. Ahora es un poco mayor, pero sigue siendo uno de los mejores que han jugado al fútbol. Cuando te haces mayor, ya no es lo mismo: no puedes hacer el mismo esfuerzo». Sus palabras confirmaron lo visto sobre el campo: una defensa congoleña ordenada neutralizó al legendario ‘7’.