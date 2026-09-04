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No habrá aficionados visitantes en los derbis del Old Firm, ya que Celtic y Rangers llegan a un acuerdo con la SPFL tras los incidentes entre el público en Ibrox
Las preocupaciones por la seguridad provocan que se impida la entrada a los aficionados
La rivalidad más intensa del fútbol escocés tendrá un ambiente diferente esta temporada, ya que los dos gigantes de Glasgow han acordado una prohibición total de aficionados visitantes para todos sus enfrentamientos nacionales. La decisión afecta a los partidos tanto de la Scottish Premiership como de la Premier Sports Cup, lo que garantiza que las gradas estarán ocupadas exclusivamente por aficionados locales.
El próximo choque de la Premier Sports Cup, el 13 de septiembre y con el Rangers como anfitrión, será el primer partido de alto perfil afectado por esta medida. Apenas una semana después, ambos equipos volverán a verse las caras en Celtic Park en un partido de liga, que también se disputará sin seguidores visitantes.
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La SPFL prioriza la seguridad y la planificación del día de partido
En un comunicado en el que confirmaba la medida, la SPFL explicó que la prohibición es un paso necesario para evaluar las recomendaciones de seguridad derivadas de los incidentes en Ibrox. El organismo rector afirmó: «Este acuerdo temporal permitirá a ambos clubes, junto con la SPFL, Police Scotland y otras partes implicadas relevantes, considerar debidamente las conclusiones y recomendaciones de la revisión independiente, llevar adelante las acciones necesarias y garantizar que haya tiempo suficiente para planificar a fondo los futuros partidos».
Las autoridades están deseosas de evitar las pesadillas logísticas que han marcado los derbis recientes, en los que los cupos de entradas han sido una fuente constante de fricción. La SPFL añadió: «También proporcionará una mayor certeza a los aficionados y a quienes participan en la planificación del día de partido, al tiempo que evitará la incertidumbre reiterada en torno a los acuerdos de venta de entradas para partidos concretos. Todas las partes se han comprometido a trabajar de forma constructiva durante este periodo, con la seguridad como prioridad».
Las secuelas del duelo copero de marzo
La tensión en torno a estos partidos alcanzó un punto de ruptura durante el encuentro copero de marzo, en el que los aficionados del Celtic recibieron por primera vez desde 2018 toda su asignación para la grada de Broomloan Road Stand. Alrededor de 8.000 seguidores visitantes estuvieron presentes en ese partido, una cifra significativamente superior a las asignaciones de menos de 1.000 vistas en los recientes encuentros de liga.
Como parte de las consecuencias, tanto el Celtic como el Rangers recibieron la orden de la Federación Escocesa de Fútbol de disputar sus próximos partidos como locales en la Scottish Cup a puerta cerrada. La decisión de extender ahora la prohibición de aficionados visitantes a todas las competiciones nacionales esta temporada pone de relieve la gravedad de la situación.
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Los entrenadores reflexionan sobre la prohibición del derbi
Al comentar la decisión, el entrenador del Rangers, Derek McInnes, admitió que el anuncio le pilló por sorpresa y describió la noticia como «decepcionante». «Siempre es mejor cuando se permite la entrada de aficionados visitantes en un derbi», dijo McInnes. «En el contexto de todo lo que ha pasado con este partido y con la última parte del mismo, creo que hay mucho que tener en cuenta y mucho que discutir. Por lo que se me había dado a entender, eso seguía en discusión, así que me ha pillado un poco desprevenido».
El entrenador del Celtic, Martin O'Neill, también reaccionó a la prohibición y reflexionó sobre el desenlace, calificando el acuerdo de «inevitable» y «realmente triste». «Es un partido magnífico cuando el estadio está absolutamente lleno. Y creo que los aficionados visitantes son parte de ello», añadió O'Neill. «Ojalá los dos clubes puedan reunirse en algún momento e intentar solucionar los problemas concretos».
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