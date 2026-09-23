La cadena española Movistar, a través de su programa El Dia Despues, captó el explosivo diálogo entre las dos estrellas. La confrontación comenzó cuando Romero se quejó a Huijsen, del Real Madrid, por el arbitraje, afirmando: «Es imposible contra vosotros. Os pitan todo [faltas]». Bellingham intervino de inmediato y respondió: «Cuti, ya sabes», lo que llevó a Romero a replicar: «Deja de llorar. Cierra la boca».

El intercambio se intensificó rápidamente. Bellingham contraatacó con un: «Que te jodan. Eres un cobarde, eres un cobarde». Romero se negó a dar marcha atrás y, aludiendo a la dolorosa eliminación de Inglaterra en el Mundial, se burló de las lágrimas de Bellingham tras el partido. «Llora, sigue llorando», se mofó el argentino, antes de añadir: «Lloraste allí [en el Mundial]».

Sin permitir que el exdefensa del Tottenham tuviera la última palabra, Bellingham lanzó un dardo brutal sobre el éxito internacional de Romero. «Hablas mucho cuando estás con [Lionel] Messi, pero aquí nada», declaró el internacional inglés. «Hablas mucho con Messi». Romero puso fin al rifirrafe calificando al centrocampista del Madrid de «llorón».



