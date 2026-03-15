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«¡No había marcado tan poco desde que tenía siete años!» - El delantero del Manchester City Erling Haaland se encuentra en «territorio desconocido» tras una racha de tres goles en 12 partidos de la Premier League
Le falta rigor clínico
El empate contra el West Ham fue otra tarde para olvidar para el exjugador del Borussia Dortmund. A pesar de que el Manchester City dominó gran parte del partido en cuanto a posesión, Haaland se mostró frustrado al no conseguir encontrar el camino hacia la portería. El resultado ha dejado al City a nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, lo que pone en grave peligro sus aspiraciones al título.
En declaraciones a TNT Sports, el excentrocampista del Chelsea Joe Cole destacó lo inusual que es este periodo para el jugador de 25 años. «Es un territorio desconocido para él, ese tipo de números», comentó Cole durante el análisis posterior al partido. «No ha estado tan bajo desde que tenía unos siete años, probablemente».
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¿Desconexión táctica o bajón personal?
Aunque las cifras son evidentes, el exdefensa del Manchester City Joleon Lescott cree que la culpa no debe recaer únicamente sobre los hombros de Haaland. Lescott sugirió que la línea de suministro al máximo goleador de la Premier League se ha debilitado en las últimas semanas.
«Hay una falta de cohesión entre el conjunto de jugadores que le rodean», explicó Lescott. «No creo que entiendan el tipo de pase o el tipo de centro adecuado para Erling Haaland. Es un territorio desconocido en lo que respecta a su estado de forma actual, pero lleva 29 goles en 41 partidos [en todas las competiciones]. Cualquier delantero, sea cual sea su situación, querría eso. Se puede decir que los últimos 14 partidos no han sido buenos, pero si hubieran sido los primeros 14, el City no estaría en esta situación de todos modos».
Guardiola sigue siendo el mayor defensor del delantero
Las preocupaciones sobre el estado de forma de Haaland van más allá de la competición nacional. Tras perderse la victoria ante el Leeds por lesión y volver para empatar con el Nottingham Forest, Haaland pasó desapercibido en la derrota del City ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, sin realizar ni un solo disparo. A pesar del revuelo que rodea a su estrella, Pep Guardiola insiste en que su número nueve sigue siendo la clave del éxito del City y que pronto recuperará su ritmo.
«La falta de goles, claro que le echamos de menos», dijo Guardiola. «Siempre creo que son las conexiones y muchas cosas las que crean las buenas interacciones. Pero Erling, necesitamos sus goles. Tenemos que crear más ocasiones, como en la [primera parte], donde tuvo tres oportunidades. Tenemos que crear esa amenaza que a veces no hemos tenido. Volverá».
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Le esperan la lucha por el título y los retos europeos
El momento en que se produce esta sequía goleadora no podría ser peor para el Manchester City, ahora que se adentra en una fase decisiva de la temporada. Ahora debe remontar un 3-0 en contra frente al Real Madrid en la Liga de Campeones, antes de enfrentarse al Arsenal en la gran final de la Carabao Cup. Los aficionados del City también esperan que Haaland recupere su olfato goleador a tiempo para el crucial partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.
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