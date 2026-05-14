«No ha sido una decisión tomada a la ligera»: Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, confirma su separación del futbolista del Arsenal tras siete años de matrimonio

Trossard mantiene la concentración pese a sus cambios personales y marcó el gol de la victoria del Arsenal 1-0 sobre el West Ham. Con una ventaja de dos puntos en la cima de la Premier, su fortaleza mental se pondrá a prueba en los dos últimos partidos de Liga y en la final de la Champions contra el París Saint-Germain en Budapest, donde puede ayudar a Mikel Arteta a lograr un doblete histórico.