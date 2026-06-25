«No ha sido suficiente»: Andy Robertson y Steve Clarke admiten que Escocia «se va a casa», tras una amarga derrota ante Brasil que deja a la «Tartan Army» en el limbo del Mundial

Clarke fue claro al valorar las opciones de Escocia tras la goleada en el Grupo C. La «Seleção» aprovechó los errores defensivos: Vinicius Junior marcó un doblete y Matheus Cunha añadió otro tanto para asegurar el primer puesto a los sudamericanos. El resultado deja a Escocia tercera, con tres puntos y una diferencia de goles muy negativa.

Tras el partido, un desanimado Clarke declaró: «Si le das a un equipo como Brasil las oportunidades que le dimos en el partido, es de esperar que te castiguen. Y eso es lo que ha pasado. Probablemente nos volvamos a casa. Sabemos que son letales en ataque y les regalamos los tres goles. También fallaron ocasiones y Angus Gunn hizo buenas paradas. Creamos una o dos oportunidades, pero ninguna clara».