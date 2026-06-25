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«No ha sido suficiente»: Andy Robertson y Steve Clarke admiten que Escocia «se va a casa», tras una amarga derrota ante Brasil que deja a la «Tartan Army» en el limbo del Mundial
Clarke admite que su sueño de jugar el Mundial se ha esfumado
Clarke fue claro al valorar las opciones de Escocia tras la goleada en el Grupo C. La «Seleção» aprovechó los errores defensivos: Vinicius Junior marcó un doblete y Matheus Cunha añadió otro tanto para asegurar el primer puesto a los sudamericanos. El resultado deja a Escocia tercera, con tres puntos y una diferencia de goles muy negativa.
Tras el partido, un desanimado Clarke declaró: «Si le das a un equipo como Brasil las oportunidades que le dimos en el partido, es de esperar que te castiguen. Y eso es lo que ha pasado. Probablemente nos volvamos a casa. Sabemos que son letales en ataque y les regalamos los tres goles. También fallaron ocasiones y Angus Gunn hizo buenas paradas. Creamos una o dos oportunidades, pero ninguna clara».
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El sombrío pronóstico de Robertson
El capitán Andy Robertson se mostró pesimista sobre las opciones de Escocia de avanzar como uno de los mejores terceros. Aunque vencieron 1-0 a Haití al inicio del grupo, la goleada sufrida ante Brasil les ha dejado en una especie de «purgatorio futbolístico», según fuentes de la concentración.
«No creo que sea suficiente», afirmó el capitán. «No creo que hayamos hecho lo suficiente. El tiempo lo dirá. Quizá nos equivoquemos. Quizá tengamos otra oportunidad. Los próximos días serán horribles y se nos harán eternos. Esta es la situación en la que nos hemos metido. Tenemos que afrontarla».
Se evidencia la brecha técnica ante rivales de élite.
La derrota evidenció la gran diferencia de calidad entre ambas selecciones. Escocia luchó, pero le faltó la chispa creativa para superar a una defensa brasileña muy sólida. John McGinn sigue siendo el único escocés que ha marcado en el torneo, tras su gol contra Haití, ya que el equipo tuvo dificultades para crear peligro tanto ante Marruecos como ante Brasil.
Clarke admitió su decepción y apuntó las lecciones pendientes: «Estoy decepcionado porque no alcanzaron su mejor nivel. Todos lo sabemos. Quien haya seguido a este equipo en los últimos años sabe que no hemos alcanzado nuestro mejor nivel. Al ver el físico, la potencia y la técnica de Marruecos y Brasil, entendemos que debemos trabajar para formar jóvenes capaces de brillar en la escena mundial».
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Una larga espera en el limbo estadounidense
Sin su destino en sus manos, la «Tartan Army» aguarda los resultados del grupo. Sus opciones de avanzar cayeron tras otros marcadores, lo que hace que los hinchas en EE. UU. se pregunten si su aventura terminó antes de tiempo.
Al preguntarle por un mensaje para los seguidores en EE. UU., Clarke respondió: «No sé si eso entra en mis competencias como seleccionador. Los aficionados son fantásticos, han sido brillantes. Este grupo de jugadores los trajo a Estados Unidos, se clasificó y por eso están aquí los periodistas escoceses. De no ser por ellos, seguiríamos en el sofá viendo el Mundial sin Escocia. Los aficionados deben valorar lo que este grupo ha logrado. Han disfrutado mucho y son grandes embajadores del país, pero no estarían aquí sin estos jugadores, y eso es fundamental».