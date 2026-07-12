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«No ha sido mi mejor momento»: Jordan Henderson rompe su silencio sobre la extraña lesión sufrida con la selección inglesa y no descarta volver a la acción en el Mundial
Un extraño accidente empaña las celebraciones en México
Henderson ha revelado detalles del incidente que lo marginó del Mundial 2026. Aunque no jugó en la victoria 3-2 sobre México, el jugador del Brentford recibió una tarjeta amarilla y sufrió una lesión grave al caer sobre unas vallas publicitarias mientras celebraba un gol ante la afición visitante. El golpe fue tan fuerte que el jugador, de 36 años, tuvo que ser retirado en camilla mientras recibía oxígeno en el Estadio Azteca.
Ya está de vuelta en la concentración de Inglaterra con una escayola y se le ha visto calentando antes de los cuartos de final contra Noruega. Sobre la lesión, declaró a ITV: «Estoy bien, gracias. No ha sido mi mejor momento, pero lo importante era ir allí, ganar y pasar a cuartos de final, y lo hemos conseguido, así que eso es lo principal».
Añadió: «Han sido unos días duros, pero al volver a la concentración y ver al equipo médico me sentí agradecido».
- AFP
Cirugía y recuperación en Kansas City
El ex capitán del Liverpool se operó en Ciudad de México para reparar la fractura y luego regresó a la concentración de la selección inglesa. Su familia, sobre todo su padre Brian, pasó la noche preocupada. Henderson agradeció a los especialistas y declaró: «Los médicos y cirujanos de Kansas también fueron increíbles, así que estoy muy agradecido y encantado de volver a formar parte del equipo hoy».
Aunque solo ha jugado 12 minutos en el torneo —un breve ingreso en la victoria 2-0 sobre Panamá en la fase de grupos—, Tuchel decidió mantener al experimentado centrocampista en la plantilla.
¿Un posible regreso al campo?
A pesar de la gravedad de la fractura, Henderson no descarta volver a jugar antes de que acabe el torneo. «Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él», añadió, abierto a todas las opciones mientras avanza su recuperación.
Su familia, que no piensa volver a casa, respalda su decisión. El centrocampista sigue acudiendo a los entrenamientos y anima a sus compañeros desde la banda con la escayola puesta.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra se clasificó para las semifinales del Mundial tras ganar 2-1 a Noruega en la prórroga, con un doblete de Jude Bellingham. Ahora los Tres Leones se preparan para enfrentar a la vigente campeona, Argentina, el miércoles en Atlanta.
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