«No ha sido mi mejor momento»: Jordan Henderson rompe su silencio sobre la extraña lesión sufrida con la selección inglesa y no descarta volver a la acción en el Mundial

Henderson ha revelado detalles del incidente que lo marginó del Mundial 2026. Aunque no jugó en la victoria 3-2 sobre México, el jugador del Brentford recibió una tarjeta amarilla y sufrió una lesión grave al caer sobre unas vallas publicitarias mientras celebraba un gol ante la afición visitante. El golpe fue tan fuerte que el jugador, de 36 años, tuvo que ser retirado en camilla mientras recibía oxígeno en el Estadio Azteca.

Ya está de vuelta en la concentración de Inglaterra con una escayola y se le ha visto calentando antes de los cuartos de final contra Noruega. Sobre la lesión, declaró a ITV: «Estoy bien, gracias. No ha sido mi mejor momento, pero lo importante era ir allí, ganar y pasar a cuartos de final, y lo hemos conseguido, así que eso es lo principal».

Añadió: «Han sido unos días duros, pero al volver a la concentración y ver al equipo médico me sentí agradecido».