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«No ha funcionado del todo»: Noni Madueke y Anthony Gordon no convencen a Michael Owen, mientras Cole Palmer y Phil Foden se pierden las semifinales del Mundial con Inglaterra
Madueke, Gordon, Rashford y Saka aún no han dado lo mejor de sí mismos con la selección inglesa
Se esperaba que Saka, estrella del Arsenal recién campeón de la Premier, y Rashford, cedido por el Barcelona, fueran los titulares en las bandas.
Sin embargo, el primero ha sufrido problemas físicos, mientras que el segundo —aún jugador del Manchester United y distraído por su posible traspaso— no ha podido repetir el gol que marcó al entrar desde el banquillo en la ajustada victoria inicial contra Croacia.
Madueke, su compañero en los Gunners, lo ha reemplazado en la derecha, pero sus actuaciones irregulares y poco inspiradas siguen bajo la lupa. Por la izquierda, el nuevo fichaje del Barça, Gordon, tampoco ha mostrado la regularidad necesaria.
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¿Quién debería ser titular en las bandas de la selección de Inglaterra?
Saka ha sido titular en dos de los seis partidos de Inglaterra y ha salido como suplente en los otros cuatro. A estas alturas debería tener la forma competitiva para jugar más de 90 minutos.
Al ser preguntado sobre si el extremo del Arsenal debería volver al once en lugar de Madueke, el exdelantero de los Tres Leones Owen —en declaraciones a GOAL a través de Covers.com, donde puedes encontrar una lista de sitios de apuestas— dijo: «Creo que tienes razón. Antes de este Mundial pensaba que esos tres jugadores ofensivos por detrás de [Harry] Kane eran nuestro punto fuerte, pero no ha sido así.
«Kane y [Jude] Bellingham han sido nuestro punto fuerte, supongo. Ya sea Rashford, Gordon, Madueke o Saka, han sido principalmente ellos los que han jugado. Lo han hecho bien, pero nada más que bien.
«Deberían marcar goles y dar asistencias, pero por ahora no lo han hecho.
«Quedan dos partidos clave. Nadie recordará la fase de grupos si uno de ellos sale y marca en la final».
Tuchel decidió dejar en casa sus influencias creativas
Al ser preguntado sobre si le sorprende la falta de minutos concedidos a Rashford, con Gordon sin jugar ni un minuto mientras que otros jugadores de probada eficacia se quedan mirando desde lejos tras quedarse fuera de la convocatoria de Tuchel para el Mundial, Owen añadió: «Por supuesto. Yo opinaba, y sigo opinando, que a lo largo del torneo realmente deberíamos haber ido rotando a esos jugadores.
«Sé que han hecho algunos cambios, pero pensaba que habría mucha más rotación en esas posiciones. Incluso antes de la convocatoria, ya tenía en mente a otros jugadores que podrían estar ahí: los Phil Fodens, los Cole Palmers de este mundo. Si hubiéramos incluido a esos jugadores, habríamos tenido más rotación, piernas frescas y nuevas ideas durante el torneo.
«Esas podrían ser las posiciones que decidan si se gana o se pierde el torneo. Pero no ha sido así: se ha ceñido a un equipo fijo».
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Cita en las semifinales del Mundial con Messi y Argentina
Tuchel podría realizar algunos cambios en su once inicial para el esperado duelo de semifinales contra Lionel Messi y la campeona del mundo, Argentina, el miércoles. Ante los gigantes sudamericanos en Atlanta, Inglaterra necesita inspiración.
El capitán Kane, que está batiendo récords, y el talentoso Bellingham han respondido con seis goles cada uno, pero ahora toca que Rashford, Saka, Gordon y Madueke aporten su granito de arena para alcanzar la inmortalidad que otorga un título.
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