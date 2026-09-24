Alexander-Arnold no es la única estrella de Inglaterra que ha vuelto a entrar en los planes. Morgan Gibbs-White, que también se quedó fuera del Mundial pese a firmar un final de temporada 2025-26 espectacular en el Nottingham Forest, ha sido llamado como cobertura para Cole Palmer tras la baja del creador de juego del Chelsea.

Heskey está entre quienes siguen muy de cerca las filas de Inglaterra después de ver cómo acababa en tercera posición en el gran torneo de la FIFA este verano.

El exdelantero, de 48 años, ha visitado St George’s Park con Chase para hablar de cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra en el Mundial está inspirando a una nueva generación a plantearse ser entrenador de fútbol como carrera profesional.

El programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en el mundo de los entrenadores de fútbol, al proporcionar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenador y becas profesionales de formación para personas de entornos de bajos ingresos en todo el Reino Unido.

Heskey dijo sobre Gibbs-White, ganador del Mundial sub-17 y de la Eurocopa sub-21, que marcó 18 goles la pasada temporada y rindió mejor que jugadores como Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Phil Foden, al ser añadido a la convocatoria de Tuchel: «Creo que debería haber estado de todas formas.

»Creo que hizo una temporada pasada fantástica e incluso también un gran inicio de esta temporada. Y, por lo que aporta, es muy diferente a lo que ya tenemos ahí. Encuentra espacios entre líneas, conduce con el balón, crea ocasiones, marca ocasiones. Creo que ha estado fantástico.

»Y además, es un ganador de verdad. Ha ganado con las selecciones inferiores. Sabe lo que significa ganar con las selecciones inferiores. Y eso es lo que necesitas en la plantilla».