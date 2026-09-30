«¡No ha cambiado ni un poco!»: Erling Haaland, ajeno al veredicto sobre las infracciones financieras del Manchester City mientras la concentración de Noruega arropa al delantero

A pesar de la tormenta que se cierne sobre la conducta extradeportiva del Manchester City, Haaland parece estar encajando los titulares con naturalidad. El delantero de 26 años ha estado concentrado con su selección mientras iban saliendo a la luz detalles sobre el veredicto de la Premier League respecto a las infracciones financieras del City. Mientras el mundo del fútbol reacciona a las implicaciones de las conclusiones sobre el «contrato ficticio», la atención de Haaland sigue centrada por completo en sus obligaciones con Noruega, que se prepara para enfrentarse a Gales en un crucial duelo de la Nations League en el Cardiff City Stadium.

Haaland fue apartado de forma llamativa del foco mediático tras la reciente derrota de Noruega ante Portugal, lo que provocó especulaciones sobre su estado de ánimo. Sin embargo, sus compañeros de selección no han tardado en descartar cualquier insinuación de que el delantero esté distraído por el caos que rodea a su club. El atacante, que llegó al Etihad Stadium en 2022, no estaba en el club durante el periodo de nueve temporadas que está siendo investigado, pero, como el activo más comercializable del club, inevitablemente sigue estando en el centro del relato.