Mark Pain
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«No garantizo nada»: Xabi Alonso ofrece una importante DOBLE actualización sobre fichajes mientras Enzo Fernandez se acerca a un traspaso al Manchester City de récord en el fútbol británico
Alonso vuelve a dejar fuera a Fernandez para la victoria ante el Brighton
El Chelsea mantuvo su pleno de victorias en el arranque de la campaña de la Premier League con un trepidante triunfo por 4-3 sobre el Brighton, pero el foco sigue puesto de lleno en su actividad en el mercado de fichajes. Alonso optó por dejar fuera a Fernandez de su convocatoria por segundo partido consecutivo, después de una ausencia similar ante el Luton en la Carabao Cup entre semana.
El centrocampista argentino habría acordado sus condiciones con el Manchester City, mientras que, según se entiende, el Chelsea exige un descomunal paquete de 130 millones de libras, récord británico, para dejar salir a su centrocampista estrella.
Sin embargo, cualquier movimiento también dependería de que el Chelsea cierre un sustituto adecuado. El Chelsea espera más incorporaciones y habría acordado sus condiciones con el centrocampista del Mónaco Lamine Camara mientras se prepara para la posible salida de Fernandez.
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Alonso explica las decisiones tardías sobre fichajes
Al ser preguntado por la decisión de dejar a Fernandez fuera de la convocatoria, Alonso recalcó que la elección se tomó estrictamente pensando en el mejor interés del equipo. El técnico del Chelsea reconoció la incertidumbre en torno a los próximos días, pero respaldó a su club para manejar cualquier giro de última hora.
«Ya veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión [de dejar fuera a Fernandez] contra el Luton y hoy», explicó Alonso a los periodistas. «Cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que ser conscientes de cómo va a evolucionar. No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios».
A pesar de la cercanía de la fecha límite, el técnico español sigue confiando en que su plantilla estará lista para la larga campaña que tiene por delante. «Estoy seguro de que, pase lo que pase a partir del miércoles, tendremos una plantilla lo suficientemente buena como para competir en todos los partidos de la Premier League», añadió.
El futuro de Neto sigue siendo incierto
Mientras la salida de Fernández parece cada vez más probable, Pedro Neto se encuentra en una situación igualmente delicada. Varios grandes rivales de la Premier League siguen de cerca al extremo portugués, que fue utilizado en un rol poco habitual de carrilero ante el Brighton.
A pesar de la especulación, Neto firmó una actuación destacada, viendo puerta y siendo una amenaza constante. Preguntado por si el atacante seguiría con total seguridad en el oeste de Londres, Alonso se negó a hacer promesas concretas.
«No, en el fútbol no garantizo nada, a nadie», admitió Alonso. «Pero estoy muy contento con Pedro. Lo hizo muy bien, jugó con mucha energía. Va a ser muy importante para el equipo durante toda la temporada porque tiene cualidades especiales diferentes.
«Es una amenaza en el uno contra uno, ataca muy bien los espacios, es fuerte, es competitivo. Me alegro de que marcara, estuvo muy cerca de marcar otro. Estoy muy contento con Pedro».
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Se acerca el cierre de mercado para el Chelsea
El Chelsea afronta unas últimas horas frenéticas del mercado de fichajes mientras gestiona posibles salidas por mucho dinero y llegadas de última hora. Cerrar un acuerdo por Camara probablemente acelerará el propuesto traspaso de Fernandez al Etihad Stadium. Una vez venza el plazo del martes, Alonso volverá a centrar toda su atención en los compromisos nacionales, con la esperanza de que su plantilla, ya definitivamente cerrada, pueda mantener su pleno de victorias en la liga.
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