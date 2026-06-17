«No ganar nada le ayudó»: la temporada sin títulos con el Bayern de Múnich benefició a Harry Kane, que ahora busca el Mundial con Inglaterra

La falta de títulos en su primer año en Múnich avivó el fuego de Kane. Tras décadas sin triunfos en el Tottenham, llegar a Alemania y volver a quedarse sin medallas desencadenó burlas en redes. Pero, según su entorno, eso solo reforzó su determinación. «No ganar nada en su primer año le ayudó», dijo una fuente al *Daily Mail*. «Es como lo que vivió Guardiola en su primera temporada en el City: te motiva. Harry siempre fue un ganador, pero ahora se le ve algo distinto en la mirada».

Otra fuente añadió: «Se liberó del tribalismo de la Premier League. Tiene la mente despejada y está en su mejor momento físico».

Desde entonces ha roto su sequía y sumado dos Bundesligas y una DFB-Pokal, lo que ha elevado su confianza y cambiado la percepción sobre él. Antes del Mundial, Kane lo reconoció: «Probablemente, la percepción que se tiene de mí ha cambiado en los últimos años. Ganar estos títulos hace que se me vea de forma distinta desde fuera y quizá incluso por parte de mis compañeros de equipo».