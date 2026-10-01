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«No fue una decisión fácil»: Carlos Queiroz rescinde de mutuo acuerdo su contrato con Ghana tras el desastroso colapso en la clasificación para la Copa Africana de Naciones
Un final fulgurante para una segunda etapa
Queiroz ha dejado oficialmente su puesto como seleccionador de Ghana por segunda vez en solo tres meses. La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) anunció el jueves que ambas partes habían llegado a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato del veterano tras una serie de malos resultados. Queiroz acababa de regresar al cargo a comienzos de septiembre, después de haber dimitido previamente tras la eliminación de Ghana del Mundial de 2026 a manos de Colombia en los dieciseisavos de final.
Su segunda etapa duró menos de un mes y se desmoronó rápidamente después de que Ghana encajara derrotas consecutivas en sus primeros partidos de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. A una rutinaria derrota por 2-0 ante Costa de Marfil le siguió una actuación catastrófica contra Gambia. Pese a tener una ventaja de 2-0 en Accra, Ghana encajó cuatro goles consecutivos ante la modesta selección de África occidental, un resultado que provocó la indignación de la afición local y que acabó sentenciando el destino del técnico.
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Queiroz reflexiona sobre una salida difícil
En un comunicado oficial difundido a través de la GFA, Queiroz expresó la dificultad de la situación, al tiempo que subrayó que la decisión era necesaria para la salud de la selección nacional. «No fue una decisión fácil», comenzó Queiroz. «Pero ambas partes coincidieron en que, en las circunstancias actuales, poner fin a nuestra relación profesional era el curso de acción más apropiado, con los intereses de Ghana, la selección de Ghana y el fútbol ghanés por encima de todo lo demás. Ha sido un honor servir a Ghana y a la selección de Ghana».
El exentrenador del Real Madrid, de 73 años, llegó con grandes expectativas de estabilizar el futuro futbolístico del país. Añadió: «Agradezco sinceramente a la Federación de Fútbol de Ghana y especialmente a su presidente su confianza y la oportunidad de dirigir a una nación futbolística tan orgullosa. Llegué a Ghana decidido a ayudar a construir un futuro más fuerte para la selección de Ghana y a apoyar el desarrollo del talento del país. Me marcho con respeto, gratitud y orgullo».
Frustraciones internas y preocupaciones medioambientales
A pesar del tono cordial de la salida, Queiroz dejó entrever problemas de fondo relacionados con la infraestructura y el apoyo brindado al grupo. Durante su declaración, reiteró preocupaciones que ya había expresado anteriormente sobre la necesidad de contar con un entorno profesional que permita a los jugadores de élite rendir al máximo nivel. «A pesar de nuestro compromiso y de nuestros esfuerzos, no se llegaron a establecer por completo las condiciones necesarias, y nuestro rendimiento reciente contribuyó a la decisión de poner fin a este camino», reafirmó el exasistente del Manchester United.
Queiroz sigue convencido de que el grupo tiene la calidad necesaria para competir al máximo nivel si se implantan los sistemas adecuados. Señaló: «El talento y el potencial están ahí. Con unidad, apoyo y el entorno adecuado, esta generación puede lograr grandes cosas para Ghana». Reconstruir ese entorno será esencial para una orgullosa nación futbolística que intenta frenar un pronunciado declive. La cuatro veces campeona de África alcanzó al menos las semifinales en seis ediciones consecutivas de la Copa Africana de Naciones entre 2008 y 2017, pero recientemente ha atravesado tiempos difíciles, con eliminaciones consecutivas en la fase de grupos en 2021 y 2024 antes de no lograr siquiera la clasificación para la edición de 2025.
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Las Estrellas Negras, en un limbo clasificatorio
La salida pone fin a un turbulento periodo de seis meses para Ghana, en el que Queiroz sustituyó a Otto Addo justo antes del Mundial de 2026. Durante ese torneo, logró llevar al equipo más allá de la fase de grupos tras una victoria sobre Panamá y un empate con Inglaterra, superando las expectativas de muchos aficionados. Sin embargo, su regreso en septiembre no logró recuperar ese impulso y dejó a Ghana en el último puesto del Grupo C de la fase de clasificación para la Copa África, sin un solo punto después de dos jornadas.
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