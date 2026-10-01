Queiroz ha dejado oficialmente su puesto como seleccionador de Ghana por segunda vez en solo tres meses. La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) anunció el jueves que ambas partes habían llegado a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato del veterano tras una serie de malos resultados. Queiroz acababa de regresar al cargo a comienzos de septiembre, después de haber dimitido previamente tras la eliminación de Ghana del Mundial de 2026 a manos de Colombia en los dieciseisavos de final.

Su segunda etapa duró menos de un mes y se desmoronó rápidamente después de que Ghana encajara derrotas consecutivas en sus primeros partidos de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. A una rutinaria derrota por 2-0 ante Costa de Marfil le siguió una actuación catastrófica contra Gambia. Pese a tener una ventaja de 2-0 en Accra, Ghana encajó cuatro goles consecutivos ante la modesta selección de África occidental, un resultado que provocó la indignación de la afición local y que acabó sentenciando el destino del técnico.