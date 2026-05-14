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Xabi AlonsoGetty
Marko Brkic

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«No fue un error»: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, explica la salida de Xabi Alonso y llama la atención sobre José Mourinho

Primera División
X. Alonso
Real Madrid

Tras su memorable rueda de prensa, el presidente del Real Madrid, Pérez, habla sobre la salida de Alonso y los rumores sobre Mourinho.

Aunque el contrato de Xabi Alonso con el Real Madrid terminó en enero, tras solo seis meses, el presidente Florentino Pérez no se arrepiente de haber fichado al vasco. 

  • «No fue un error ficharlo. No tuvimos pretemporada. Si juegas siempre los miércoles y los domingos sin pretemporada, acabas perdiendo forma física. Tuvimos 28 lesiones. Pensamos que el fichaje lo solucionaría, pero fue solo temporal y luego volvieron a hundirse», declaró Pérez, pocos días después de su memorable rueda de prensa, en una entrevista con la cadena española LA SEXTA.

    El Real lo fichó tras el doblete del Bayer Leverkusen en el verano de 2025, pero lo despidió a mitad de la temporada 2025/26, tras perder la Supercopa contra el Barcelona y quedar segundo en Liga. Además, la tensa relación con las estrellas, especialmente con Vinicius Junior, complicó aún más la situación.

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  • Mourinho PerezGetty Images

    Florentino Pérez se pronuncia sobre los rumores sobre Mourinho

    Álvaro Arbeloa reemplazó a Alonso, pero el Real Madrid siguió sin encontrar estabilidad. En su debut, perdió 0-1 contra el Albacete de Segunda en Copa del Rey; en Liga, la ventaja del Barça, ya campeón, creció cada jornada, y en Champions cayó en cuartos ante el Bayern. Es un secreto a voces que no seguirá tras el verano.

    El principal candidato para reemplazarlo es José Mourinho, y según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, su llegada es un hecho. El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y actualmente trabaja en el Benfica de Lisboa.

    Pérez, sin embargo, no confirmó los rumores sobre Mourinho: «Eso no es cierto. ¿Que si me gusta Mourinho? Me gustan todos los entrenadores. Estuvo con nosotros y elevó nuestro nivel de rendimiento. Y después de eso ganamos esos seis títulos europeos en diez años», explicó el directivo de 79 años.

    «Recibo muchos mensajes. Algunos me aconsejan fichar a Mourinho y otros me dicen que ni se me ocurra. No respondo a ninguno», reveló Pérez, quien reiteró que, contra lo publicado, no decide solo sobre los entrenadores.

  • LaLiga: resumen de la clasificación actual

    #EquipoSp.SUNGolesDif.Puntos
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético de Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta de Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastián3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol de Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
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